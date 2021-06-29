Müzik yasağı kalkacak mı? Müzik yasakları ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı. Bakan Koca, malum çevrelerin üzerinden bir hayli tepindiği saat 24:00’dan sonra yasaklanan müzik yasağına ilişkin konuştu. Bakan Koca, gece 24.00'ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin de "Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak" bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'da yapılan Kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasında sarf ettiği "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı. Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak." dedi. Şehir hastanelerine ilişkin iddialar konusunda Bakan Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir." diye konuştu.