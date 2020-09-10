Müzelerin sayısı da ziyaretçisi de arttı

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2018’e göre yüzde 3.5 artarak 467’ye çıktı. Bu müzelerin 199’u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268’i ise özel müze kategorisinde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2.2 azalarak 3 milyon 263 bin 251 oldu. Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da aynı dönemde yüzde 24.4 arttı ve 35 milyon 48 bin 417 olarak kayıtlara geçti.