Muzaffer Göçmen Dijital dünya ile bağını anlattı

Amacım sadece tanınmiş kişilere mavi tık yapmak değil onu zaten kolaylıkla yapıyoruz amacım en düşük bütçeyle her kesime herkese mavi tıkı sağlamak sağlam PR ajansının olduğunu vurgulayan ve isteyenlerin Instagram adresimden bana ulaşmasını belirten Muzaffer bu konuda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yaptığı isleri ve referansları şahısların istekleri doğrultusunda Instagram profilinde paylaştığını aktaran ve herkesin görmesi için şeffaf olduğunu ayrı zamanda profilinin herkese açık olduğunu da aktardı.