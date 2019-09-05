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Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı her zaman bu kulüpte anılacak çok değerli bir futbolcu"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı’nın çok değerli bir futbolcu olduğunu söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:12
Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı her zaman bu kulüpte anılacak çok değerli bir futbolcu"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı’nın çok değerli bir futbolcu olduğunu söyledi. Bilazer ayrıca hedeflerinin ligi şampiyon olarak bitirmek olduğunu ifade etti.


BB Erzurumspor, TFF. 1 Lig’in 4. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bu maç hazırlıklarını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar, çalışmalarını taktik ağırlıklı sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların hırslı olması teknik heyeti sevindirirken antrenmana sakatlığı devam eden Emrah Başsan, Rashad Muhammed ve milli takımlarda yer alan Pote, Sunu, Sehic ve Abdulcebrail Akbulut katılmadı.



Muzaffer Bilazer: "Kolay bir süreç yaşamadık"


Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muzaffer Bilazer, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Erzurumspor son 5 sezondur sürekli lig değişirdi. Bu yüzden hep transferler yapıldı. Bizler geçen yıldan kalan takımın yüzde 60’ını bu takımda tutmak istedik. Netlik durumu belli olmayan futbolcularla sıkıntı yaşadık. Kolay bir süreç yaşamadık. Bunları bilmemize rağmen bazı şeylerin önüne geçemedik. Hedeflerimiz için doğru transferler yaptık. Hedefimiz şampiyonluk. Transfer süreci bittiği için artık her şey biraz daha net. Bu sezonu takımımız adına hayırlı olmasını istiyoruz. Bu zorluklara rağmen en azından başlangıç adına skor almak istiyorduk. Sorunlarla birlikte skor alsak daha iyi olurdu. Sezona nasıl başladığımız değil de nasıl bitirdiğimiz daha önemli. Takımımız zamanla ritmi yakalayacak ve şampiyonluk adına elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Taylan’a Galatasaray kariyerinde başarılar diliyorum"


Bilazer, Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilediğini ifade ederek, "Transfer sezonun son günü 3 futbolcu daha transfer ettik. Ama çok değerli bir oyuncumuz olan Taylan Antalyalı’yı kaybettik. Transferin bitimine 2-3 saat kala netlik yoktu. Taylan çok karakterli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon takımımıza çok katkı sağladı. Her zaman bu kulüpte anılacak çok değerli bir futbolcu. Ama haliyle Taylan’ı isteyen kulüpler bu ülkenin çok değerli kulüpleriydi. Bir takım duygusal yaklaşımlar farklı olabilir. Taylan, BB Erzurumspor’u seviyordu ama kolay değil isteyen takım Galatasaray bu ligin en başarılı kulüplerinden birisi. Oraya gitmek istemesinden daha anlamlı bir durum yok. Bundan sonrada Taylan’a Galatasaray kariyerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Osman Çelik: "Erzurumspor’un büyük camia olduğu için tercih ettim"


Takımın yeni transferlerinden Osman Çelik ise, sezona istedikleri gibi başlamadıklarını söyleyerek, "Daha sonra reaksiyon göstererek Boluspor maçında 10 kişi olmamıza rağmen galibiyet aldık. Takımımızda çok değerli futbolcular var transfer sezonuna teklif aldılar o yüzden kafa karışıklıkları vardı. Şimdi transfer dönemi bitti. İnşallah bu 3 haftalık periyottan farklı olarak iyi bir yere geleceğiz. Ben kaybetmeyi hiçbir zaman sevmeyen futbolcuyum. Kendi performansımın üzere koymak istiyorum. Erzurumspor’un büyük camia olduğunu bildiğim için diğer transfer teklifleri kabul etmeyerek burayı tercih ettim. Buraya geldikten sonra ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha gördüm" dedi.


BB Erzurumspor Keçiörengücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı sabah antrenmanı ile sürdürecek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:12
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