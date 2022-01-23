Muz kabuğunun faydaları nelerdir? Muz tüketmek için 7 sebep

Muzun içinde hem bolca besin lifi hem de potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve vitaminler bulunuyor. Tüm bu özellikleri sayesinde günde 1 adet muz yediğinizde uzun süre kendinizi tok hissedebiliyorsunuz. Bu etkisinden yararlanmak için günde 1 ara öğününüzü muz yiyerek değerlendirebilirsiniz.

Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

Antioksidan açısından oldukça zengin olan muz kabuğu aynı zamanda iltihap önleyici özelliğe sahip. Böylelikle mikroplarla savaşarak akne oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olan muz kabuğu aynı zamanda var olan akne ve sivilceleri de kurutuyor, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

Muzun Besin Değerleri

Muz bol miktarda protein, karbonhidrat ve lif içerir. Glikoz, laktoz, maltoz, galaktoz, sukroz, fruktoz ve nişasta gibi şekerler içerir. Muz ayrıca riboflavin, A vitamini, C ve E vitaminleri, tiamin, niasin, folik asit, B12 vitamini gibi vitaminler ve demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko ve florür gibi mineraller açısından zengindir. Muz içinde glisin, triptofan, lizin, lösin, treonin, arginin gibi temel amino asitler de bulunmaktadır. Orta boy bir muz yaklaşık 100 kalori içerirken büyük boy bir muz yaklaşık 125 kalori içerir. Muz oldukça sağlıklı ve enerji düzeyi yüksek bir meyvedir.

Muzun Faydaları

-Muz oldukça enerji vericidir ve iştahsız kişilerin enerji elde etmesi için iyi bir seçimdir.

-Liften zengindir ve kabızlığa iyi gelir.

-Duygu durum bozuklukları ve depresyonun giderilmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir.

-Potasyum ve magnezyum içerdiğinden kalp hastalıklarından korunmayı sağlar.

-Mide ülserlerine karşı faydalı olduğu bulunmuştur. Proteaz inhibitörü denilen bir bileşik sayesinde midede bulunan zararlı bakteriler ile savaşır.

-Anemi hastaları için ideal bir meyvedir.

-Sigarayı bırakmaya çalışanlara oldukça faydalıdır. Muzda bulunan B-6 ve B-12 vitaminleri yoksunluk belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.

-Bal ve vanilya özleri ile püre yapılan muz, saçların yumuşamasına yardımcı olur.

-Muzun böbrek kansere karşı mücadelede yararlı olduğu tespit edilmiştir. Kanser Uluslararası Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre haftada 4-6 kez muz yiyen kişilerin yemeyenlere göre bu kansere yakalanma riskleri yarıya düşmüştür.

-Muz yemenin makula dejenerasyonu yani yaşlılıkta görüşün azalmasına engel olduğu tespit edilmiştir.

-Sivrisinek ısırıklarında muz kabuğu kullanmak yaranın kaşınmasını ve şişmesini azaltır.

-Cilde muz püresi uygulamak cildi yumuşatır ve nemlendirir.

Muz saklama koşulları

Muzu saklamanın ideal yolu onu oda sıcaklığında tutmaktır. Eğer olgunlaşmalarını istiyorsanız bir gazete kağıdı yada kese kağıdına sarabilirsiniz. Buzdolabında saklamak kabuklarını siyah yapacaktır. Tüm bu faydaları göz önüne alındığında, muzu süper gıdalar listesine eklemek yanlış olmayacaktır. Diğer meyvelere göre avantajı daha ucuz olması ve hemen her zaman her yerde bulunabilir olmasıdır.

Muz tüketmek için 7 sebep

Temel besinler içerir

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunuyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için muz tüketmek birebirdir. Mevsim geçişlerinde muz tüketmeniz sağlınız için oldukça faydalı olacaktır.

Enerji verir

İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağıdır. Spor yaparken ya da halsiz hissettiğinizde 1 adet muz tüketmek sizlere enerji verecektir. Eğer sade muz yemek istemezseniz smoothie olarak ya da muzlu tatlılar yaparak tüketebilirsiniz.

Kan basıncını düzenler

Muz sindirim sistemini iyileştirerek kan basıncını düzenler. Arterlerde ve damarlarda oluşan sertlikleri gidererek kalp sağlığına da katkıda bulunur. Lifli yapısı ile muz kalp sağlığı için birebirdir.

Zayıflamaya yardımcı olur

Muz lifli meyvelerdendir. Bu nedenle daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Diyet listelerinize muzu rahatlıkla ekleyebilirisiniz. Ara öğün olarak ya da kahvaltıda tüketmenizi öneririz. Böylece gün içerisinde daha az porsiyonlarla doygunluk hissini uyandırabilirsiniz.

Mutlu eder

Serotonin yani bir diğer adıyla mutluluk hormonunun salgılanmasında büyük rol oynar. Eğer enerjiniz düşükse ya da halsizlik hissediyorsanız bir adet muz tüketmeniz sonucunda eskisinden daha enerjik olacaksınız.

Mide hastalıklarını dindirir

Muz, asitleri nötrleştirme konusunda oldukça başarılı bir besindir. Bu nedenle çeşitli mide hastalıklarından şikayetçi iseniz muz tüketmenizde fayda var. Midenizde rahatsızlık söz konusu ise muzlu süt tüketmenizi öneririz.

Cildi güzelleştirir

Muz, iltihap önleme, tahriş olan bölgeleri iyileştirme ve cilt lekelerini geçirme gibi çeşitli faydalara sahiptir. Ayrıca muz kabuğu diş beyazlatmada doğal ürünler arasında en etkili besindir. Bu nedenle muzu sadece besin olarak güzellik ürünü olarak da kullanabilirsiniz.

Muz kabuğunun kullanım alanları