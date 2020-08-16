Müttefiklerinden Macron'a Türkiye şamarı! Ortadan toz oldular

Batı'nın zırlak çocuğu Yunanistan'ın Doğu Akdeniz meselesindeki en büyük destekçisi Fransa'nın kirli Türkiye planları elinde patladı. Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı birleştirmeye çalışan Fransa umduğu desteği bulamayarak bir kez daha bölgede sap gibi kaldı.

Avrupa Birliği'nden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) talep ettiği Türkiye’yi kınama kararını dahi çıkartamayan Fransa’nın bölgede savaş gemileriyle yaptığı gövde gösterisi de müttefiki Almanya’nın "not ettik" çıkışıyla boşa çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası diyalog konusunda mutabık kalmak zorunda kalan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'a Doğu Akdeniz meselesinde destek verip Güney Kıbrıs’a savaş uçakları indiren Fransa bölgeye savaş gemileriyle tank çıkarma gemisi yolladı. Bunun yanında Fransa Yunanistan ile ortak tatbikat yaparak aklınca Türkiye’ye "biz de buradayız" mesajı vererek gövde gösterisi yapmaya çalıştı.

Türkiye'nin Libya başarısını hazmedemedi

Türkiye'nin Libya'da elde ettiği büyük başarıları hazmedemeyen Fransa küstah bir tavır takınarak Türkiye'yi "en büyük tehdit" olarak nitelendirdi. Türkiye'yi karşısına almak istemeyen Batılı ülkeler ise bu süreçte Fransa'yı yalnız bıraktı.

Ortadan toz oldular

Yunanistan ve Rum kesiminin "Türkiye’nin kınanması" talebini Avrupa Birliği'ne taşıyan Fransa bu konuda destek bulamayarak müttefiklerini adeta mumla aradı. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "gerginliği azaltma ve diyalog" çağrısında bulunuldu.

Türkiye karşısında müttefikleri ortadan toz olan Fransa adeta deliye dönerek bölgede daha da agresifleşti. Ne yaptığını bilmez tavırlar ortaya koyan Fransa'ya en büyük tepki yine müttefiki Almanya'dan geldi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e savaş gemisi göndermesine ilişkin, "Fransa’nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’la da görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine beklediği desteği göremeyerek ortada kaldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye’nin, farklılıkları çözmenin tek yolu olan diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı" dedi.

Türkiye karşısında yalnız kalan Macron ise "Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır." diyerek daha düşük tonda bir mesaj vermek zorunda kaldı.