Mut’ta sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye para cezası
Mersin Mut ilçesinde, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.
Mersin Mut ilçesinde, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile ana caddelerde uygulama yaptı. Çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası verildi.