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Aktüel

Mut’ta sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye para cezası

Mersin Mut ilçesinde, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

2020-04-19 17:55:22 -
Mut’ta sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye para cezası

Mersin Mut ilçesinde, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile ana caddelerde uygulama yaptı. Çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası verildi.

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