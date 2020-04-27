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Aktüel

Mut’ta fırınlar denetlendi

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri ramazan dolaysıyla fırınları denetledi.

2020-04-27 09:25:48 -
Mut’ta fırınlar denetlendi

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri ramazan dolaysıyla fırınları denetledi.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker’in talimatıyla rutin fırın denetimlerini ramazan ayı dolayısıyla sıklaştıran zabıta, ilçedeki fırınlarda pide gramajlarının yanı sıra hijyen denetimini de yaptı.


Başkan Şeker, ramazan ayının başlamasıyla birlikte rutin fırın denetlemelerini sıklaştırdıklarını belirterek, "Ramazan pidesi yapan fırınları hijyen ve gramaj açısından denetledik. Fırınlarda pidenin gramaj konusunda hiçbir sıkıntıya rastlamadık. Hijyen konusunda gerekli ihtarlarda bulunduk. Bu denetimlerimizi tüm gıda üretimi yapan işletmelere yaymayı planlıyoruz. Kurallara riayet eden esnafımıza da teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

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