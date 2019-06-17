0553 313 94 23

Mutlu Akü geleceğin teknolojilerini Dubai'de tanıttı

Şirket, geniş ürün yelpazesini Automechanika Dubai'de katılımcılara sundu

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:02
Mutlu Akü geleceğin teknolojilerini Dubai'de tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, Lityum-iyon akülerinden Start&Stop akülere, ağır hizmet akülerinden, Marin akülerine kadar geniş ürün yelpazesini, Automechanika Dubai’de katılımcılara tanıttı.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamaya göre, Afrika, Asya, Ortadoğu ve BDT ülkelerinin pazarlarıyla bağlantı sağlamayı ve sektör profesyoneliyle bir araya gelmeyi mümkün kılan Automechanika Dubai’de, şirketin yeni teknolojileri büyük ilgi gördü.

Mutlu Akü standında tanıtılan ürünlerin başında Start&Stop aküler geldi. Mutlu Akü'nün yakıt ekonomisi ve karbondioksit salınımını azaltmak üzere tasarlandığı Start&Stop aküleri, Geliştirilmiş Sulu Tip (EFB) ve Kuru tip (AGM) olarak iki tipte üretiliyor.

Yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB aküleri, tüm Start&Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun şekilde özel olarak tasarlanmış olup güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde standard bir aküye göre 2 kat daha dayanıyor.

AGM teknoloji aküleri de ileri düzeyde Start&Stop özellikli araçlarda kullanım için özel olarak tasarlanmış ve sahip olduğu teknoloji sayesinde standart sulu akülere oranla daha yüksek marş gücü ve ömür dayanma özelliği taşıyor.

- Geleceğin teknolojisi Lityum-İyon aküler

Fuarda sergilenen bir diğer seri olan lityum-iyon aküler de, fuarda ilgi odağı oldu. Çevre dostu olmaları ve daha az fosil yakıt tüketimleri nedeniyle dünya genelinde her geçen gün daha fazla tercih edilmeye başlanan hibrit araç teknolojisine artan taleple, araç üreticileri de tercihlerini lityum-iyon akülerden yana kullanmaya başladı.

Sadece hibrit otomobillerde değil, ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, Telekom ve forklift gibi endüstriyel sektörde yer alan araçlarda da kullanılan Lityum-İyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanıldığı için de çevre dostu olarak kabul ediliyor.

Standart akülere oranla enerji yoğunluğu daha fazla olan Lityum-İyon aküler, bu sayede daha düşük hacme ve daha az ağırlığa rağmen, standart akülerden daha fazla enerji depolayabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:02
  1. Mutlu Akü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı"
    1. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne..
    2. Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    3. Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini..
    4. Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete..
    5. Vatandaşlara kaliteli içme suyu
    6. Yayalar için artık tehlike..
    7. Ahlat’ta bahar şenliği
    8. CHP’den imamlara mektup
    9. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    10. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    11. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    12. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    13. Freni boşalan kamyon yan yattı
    14. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    15. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    16. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    17. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    18. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    19. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    20. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    21. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    22. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    23. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    24. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    25. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    26. Dana Ferdinand, baba oldu
    27. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    28. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    29. Aftan yararlanmak için 19 bin kişi..
    30. 2030 yılında jeotermal enerji ile 195..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!