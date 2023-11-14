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Spor Müthiş yenetek! 7 maçta 11 gol! Bayern Münih 17 yaşındaki o ismi kadrosuna kattı!
Spor

Müthiş yenetek! 7 maçta 11 gol! Bayern Münih 17 yaşındaki o ismi kadrosuna kattı!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 14:17:00 -
Müthiş yenetek! 7 maçta 11 gol! Bayern Münih 17 yaşındaki o ismi kadrosuna kattı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3,4 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.

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