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Müthiş transfer 64 milyon euroya bitti

İngilizlerin dünya devi Chelsea, Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Christian Pulisic'in transferini 64 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
Müthiş transfer 64 milyon euroya bitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Pulisic'in transferi için Chelsea ile 64 milyon avro bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi.

Sezon sonuna kadar Dortmund'ta oynayacak!

Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'ta kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi. Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in Premier Lig'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı.

115 maçta 15 gol 

Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
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