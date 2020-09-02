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Gündem Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete geçildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:10:00 -
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki sondaj çalışmalarını Yunanistan provokatif hamleleriyle engellemeye çalışıyor.

Son dönemlerde yaşanan gerilimi fırsat bilen Avrupa Birliği (AB) ise Ankara'ya karşı Atina yönetimine gaz veriyor. 

Yunanistan ordusunu silahlandırıyor

Başta Fransa ve Almanya başta olmak üzere AB'nin desteğini arkasında alan Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için 10 milyar avroluk harcama yapmayı planlıyor.

Söz konusu iddiayı ortaya atan Yunan medyası; Atina yönetiminin Fransa'dann Rafale savaş uçağı ile Belharra fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü aktarmıştı.

Hacı Yakışıklı'dan "Müthiş haber"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hacı Yakışıklı, CHP'nin tek parti döneminde elinin tersiyle iterek Yunanistan'a bıraktığı 12 ada ile ilgili müjdeyi verdi.

Yakışıklı, "İşte müthiş haber" başlığıyla yaptığı paylaşımında 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

İşte Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın o paylaşımı:

 

 

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Yorumlar

nusri

İnşaallah öyledir. "Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak" tam da buna denir.
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yorumm

Sen daha elindekilere sahip cikta baskasinin malinda gozun olmasin. Neden insanlari bu kadar zavalli hale getiriyorsunuz, neden onlara yalan soyluyorsunuz. Yani oy almak icin hersey mubah midir sizde? isalamiyetin neresinde yalancilik vardir? 
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