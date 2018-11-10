Mutfakta sıfır atık için tavsiyeler
"Sıfır atık" kelimesini son zamanlarda çok sık duymaya başladık ve önümüzdeki yıllarda da çok daha sık duyacağız. Peki ne demek, biliyor musunuz? Aslında olabildiğince az atık oluşturmak, oluşanları ayrı ayrı biriktirmek ve toplamak, toplananları da geri kazanım yapmak demek. Sıfır atık, ekonomi, çevre ve toplum için en iyi çözümdür. Diyetisyen Dilara Koçak bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.10 Kasım 2018 Cumartesi 22:04
İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesini veya minimize edilmesini sağlıyor. Bu felsefeyle atığın oluşması durumundaysa, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım sağlıyor.
Peki bu felsefeyi benimsemek ve daha az atık ortaya çıkarmaya çalışmak, bize ne gibi faydalar sağlayacak.
Verimliliğin ve ortam kaynaklı olarak performansın artması.
İsrafın önüne geçildiğinde, maliyetlerin azaltılması.
Çevresel risklerin azalmasının sağlanması.
Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından, çalışanların tüketici duygusuna sahip olmasının sağlanması
Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun sıfatına sahip olmasının sağlanması ve bu sayede saygınlığının artırılmasıdır
BİZ NELER YAPABİLİRİZ?
Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması, küçük bir adım gibi görünse de büyük çerçevede çok büyük faydalar sağlayacak. Öncelikle plastik kullanımını azaltarak işe başlayabilirsiniz. Bir plastik poşetin doğaya 100 yılda karıştığını biliyor musunuz?
Denizlerdeki plastik atık miktarının şu anda 150 milyon ton olduğu düşünülüyor. Ocean Conservancy örgütünün tahminlerine göre, 10 yıl içinde denizlerdeki bu miktar 250 milyon tona ulaşacak ve 2050 itibarıyla balıktan çok plastik olacak. Tek kullanımlık plastik tabak, çatal, kaşık vb. ürünlerinin kullanımını azaltılması, bu duruma engel olmak için alınabilecek önlemlerden biridir. Yanınızda cam şişe taşıyarak bile bunu yapabilirsiniz.
BU TAVSİYELERE KULAK VERİN!
Ispanak yapraklarını kıymalı veya yumurtalı pişirirken, köklerini ertesi gün mercimekle pişirin.
Kabak dolması yaptığınızda, iç kabakları zeytinyağlı pişirebilir, mücver, cacık veya mercimek çorbası yapabilirsiniz.
Pilavınız varsa, ertesi güne sebzeli salata veya çorba olarak değerlendirin.
Salata için haşladığınız pancarın suyunu içebilirsiniz
Ispanak veya kereviz yemeklerine saplarını da ekleyebilirsiniz.
Bayat ekmeklerin üzerine yumurta kırıp, sebzelerle fırına verebilirsiniz.
Sararan nane ve maydanozları kaynatıp ödem atan bir su yapabilirsiniz.
Elma fazlaysa, rendeleyip pişirebilir daha sonra tatlılarınızda kullanabilirsiniz.
Lahana yapraklarının artanıyla turşu yapabilir veya bol soğan ve biberle kavurarak tüketebilirsiniz.
Bayat ekmekleri kurutup, un haline getirip sonrasında gözleme veya bazlama hamuru için kullanabilirsiniz.
Bayat ekmekleri küp küp kesip fırınlayıp, çorbaların içine kıtır ekmek olarak ekleyebilirsiniz.
Dünden kalan bulgur pilavıyla ezogelin çorba yapabilirsiniz.
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