Mutfakta sıfır atık için tavsiyeler

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesini veya minimize edilmesini sağlıyor. Bu felsefeyle atığın oluşması durumundaysa, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım sağlıyor.

Peki bu felsefeyi benimsemek ve daha az atık ortaya çıkarmaya çalışmak, bize ne gibi faydalar sağlayacak.

Verimliliğin ve ortam kaynaklı olarak performansın artması.

İsrafın önüne geçildiğinde, maliyetlerin azaltılması.

Çevresel risklerin azalmasının sağlanması.

Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından, çalışanların tüketici duygusuna sahip olmasının sağlanması

Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun sıfatına sahip olmasının sağlanması ve bu sayede saygınlığının artırılmasıdır

BİZ NELER YAPABİLİRİZ?

Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması, küçük bir adım gibi görünse de büyük çerçevede çok büyük faydalar sağlayacak. Öncelikle plastik kullanımını azaltarak işe başlayabilirsiniz. Bir plastik poşetin doğaya 100 yılda karıştığını biliyor musunuz?

Denizlerdeki plastik atık miktarının şu anda 150 milyon ton olduğu düşünülüyor. Ocean Conservancy örgütünün tahminlerine göre, 10 yıl içinde denizlerdeki bu miktar 250 milyon tona ulaşacak ve 2050 itibarıyla balıktan çok plastik olacak. Tek kullanımlık plastik tabak, çatal, kaşık vb. ürünlerinin kullanımını azaltılması, bu duruma engel olmak için alınabilecek önlemlerden biridir. Yanınızda cam şişe taşıyarak bile bunu yapabilirsiniz.

BU TAVSİYELERE KULAK VERİN!

Ispanak yapraklarını kıymalı veya yumurtalı pişirirken, köklerini ertesi gün mercimekle pişirin.

Kabak dolması yaptığınızda, iç kabakları zeytinyağlı pişirebilir, mücver, cacık veya mercimek çorbası yapabilirsiniz.

Pilavınız varsa, ertesi güne sebzeli salata veya çorba olarak değerlendirin.

Salata için haşladığınız pancarın suyunu içebilirsiniz

Ispanak veya kereviz yemeklerine saplarını da ekleyebilirsiniz.

Bayat ekmeklerin üzerine yumurta kırıp, sebzelerle fırına verebilirsiniz.

Sararan nane ve maydanozları kaynatıp ödem atan bir su yapabilirsiniz.

Elma fazlaysa, rendeleyip pişirebilir daha sonra tatlılarınızda kullanabilirsiniz.

Lahana yapraklarının artanıyla turşu yapabilir veya bol soğan ve biberle kavurarak tüketebilirsiniz.

Bayat ekmekleri kurutup, un haline getirip sonrasında gözleme veya bazlama hamuru için kullanabilirsiniz.

Bayat ekmekleri küp küp kesip fırınlayıp, çorbaların içine kıtır ekmek olarak ekleyebilirsiniz.

Dünden kalan bulgur pilavıyla ezogelin çorba yapabilirsiniz.