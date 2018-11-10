Mutfakta pratik çözümler

Haşladığınız yumurtayı rahatça soyabilmek için kaynatma suyuna bir dilim limon veya yarım çay kaşığı kabartma tozu eklemeniz kâfi..

Yoğurda meyve özü katın. Damlacıklar halinde sıkın. Buzlukta dondurun. Yaz boyunca çocuklar bakın bunları nasıl keyifle yiyor..

Soğanı soyup doğrarken bir yandan gözleriniz dolar, bir yandan burnunuz akar, kokusu da caba! Elinizin tersiyle gözlerinizin yaşını sile sile doğramaya çabalarsınız. Kolayı şöyle: 15 dakika kadar önce soğanı dolabın buzluğunu koymak ve oradan çıkardıktan sonra doğramak..

Sarmısağı soymak için mikrodalgaya koyun. 15 saniye kalsın. Kolayca soyarsınız. Ayrıca, sarmısağı bir kavanoza koyup sallayın. Biraz kol gücü ister ama doğrusu güzel soyulur..

Hazır soğuk bir içecek bulamadıysanız; içecek şişesini ıslak mendille sarıp buzluğa koyun. 10 dakika içinde soğuyacaktır. Şişe plastikse daha uzun süre kalabilir ama cam şişeler 10 dakikadan sonra patlayıp kırılır. Aman unutmayın!

Kendi yaptığınız pastanızı süslemek için. Soyma bıçağıyla çikolata kalıbını keserek minik ve narin çikolata bukleleri yapabilirsiniz.