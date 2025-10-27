Mutfakta oyun faciaya dönüştü!2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Bursa İnegöl'de mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, üzerine kaynar su dolu çaydanlığın devrilmesi sonucu feci şekilde yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde yaşanan talihsiz kaza yürekleri sızlattı. Olay saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi 39. Sokak’taki evde meydana geldi. Eyüpcan A., iddiaya göre, mutfakta oyun oynadığı sırada piknik tüpünün üzerindeki çaydanlık üzerine devrildi.
Hastaneye kaldırıldı
Çaydanlıktaki kaynar su ile vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Eyüpcan A. için ailesi ambulans çağırdı. Eyüpcan A., gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.