Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Mutfakta oyun faciaya dönüştü!2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yerel

Mutfakta oyun faciaya dönüştü!2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mutfakta oyun faciaya dönüştü!2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa İnegöl'de mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, üzerine kaynar su dolu çaydanlığın devrilmesi sonucu feci şekilde yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde yaşanan talihsiz kaza yürekleri sızlattı. Olay saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi 39. Sokak’taki evde meydana geldi. Eyüpcan A., iddiaya göre, mutfakta oyun oynadığı sırada piknik tüpünün üzerindeki çaydanlık üzerine devrildi.

Hastaneye kaldırıldı

Çaydanlıktaki kaynar su ile vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Eyüpcan A. için ailesi ambulans çağırdı. Eyüpcan A., gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

1
