Mutfaklarımızdaki ilaç: Kekik

Kekik genellikle et yemeklerinin ağız tadı olarak bilinir. Fakat hayır, sadece et yemeklerinde değil hemen her yemekte nefis kokusuyla seviliyor olsa da kekik ondan da önemlisi müthiş bir ilaçtır. Bedeni kuvvetlendirir. Hazmı kolaylaştırır. İştahsızlığı giderir. Sinirleri kuvvetlendirir. Kalp çarpıntılarını keser. Yemeklerin bozulmasını önler. Bağırsak iltihabını iyileştirir. Salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar. İdrar söktürür. Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardım eder. Böbrek ve mesanedeki mikropları öldürür. Cinsel isteği kamçılar. Tansiyonu geçici olarak yükseltir. Hastalıklara karşı direnme gücünü artırır. Çocuklarda görülen kansızlığı giderir. Kan dolaşımını düzenler. Müzmin öksürük, astım, bronşit ve iltihaplı zatülcenp'e faydalıdır. Grip, beyin nezlesi ve anjinde şikayetlerin azalmasına yardımcıdır. Kekik suyu ile banyo romatizma ağrılarını dindirir. Kandaki şeker miktarını azaltır. Hamileler ve guatrı olanlar kullanmamalıdır.

ÜLKEMİZ KEKİK DİYARI

Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen kekikle ilgili birçok bilimsel araştırma yapılmıştır, bu araştırmalar sonucunda bu bitkinin mikrop öldürücü özellikte olduğu ve yoğun şekilde fenolik maddeler ihtiva ettiği belirlenmiştir.



Kekik, vücutta hücre koruma sistemlerini güçlendirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engellemesiyle antikanserojen, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasını doğal yollarla engellemektedir.

Birçok önemli kekik türünün yetiştiği Türkiye, dünya kekik ihracatının yüzde 75’ini elinde bulundurmaktadır.



Ülkemizde yıllık ortalama 11 bin ton civarında kekik üretimi yapılmakta ve bundan 21 milyon dolar gelir elde edilmektedir.



Kekik üretiminin ülke ekonomisine sağladığı katkının artırılması için, üretimin teşvik edilmesi gerekir. Kekik, belediyelerce süs bitkisi olarak kullanılabilir, ormanlara tohumları saçılarak geliştirilebilir ve tarlalarda yetiştirilerek gelir kaynağı haline getirilebilir. Türkiye, toprak ve iklim şartları bakımından buna çok uygundur.



Kekiğin, sağlık açısından faydaları göz önünde bulundurularak çok farklı alanlarda kullanılabilir, gıda sektörünün yanı sıra tıp, eczacılık ve kozmetik alanlarında da yararlanılabilir, hayvan yemlerine katılarak et kalitesi ve hayvan sağlığı korunabilir, çay olarak içilerek de insan sağlığına faydası sağlanabilir.