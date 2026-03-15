Nihat Hatipoğlu’nu canlı yayında çileden çıkartan soru! “Ölü filtresi” sorulunca sosyal medya ayağa kalktı
Ramazan programında bir izleyicinin "Vefat eden birinin fotoğrafını filtreleyip beğendirmek günah mı?" sorusu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çevirdi. Soruyu "son derece büyük günahlardan biri" olarak niteleyen Hatipoğlu, ölüyü teşhir etmenin dinen haram olduğunu sert sözlerle vurguladı. Sosyal medya kullanıcıları, ekranlarda alışılmadık bu soru karşısında "Hoca'ya sabır versin" yorumlarıyla Hatipoğlu'na destek oldu.