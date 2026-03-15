Nihat Hatipoğlu’nu canlı yayında çileden çıkartan soru! "Ölü filtresi" sorulunca sosyal medya ayağa kalktı
Haber Merkezi

Nihat Hatipoğlu'nu canlı yayında çileden çıkartan soru! "Ölü filtresi" sorulunca sosyal medya ayağa kalktı

Ramazan programında bir izleyicinin "Vefat eden birinin fotoğrafını filtreleyip beğendirmek günah mı?" sorusu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çevirdi. Soruyu "son derece büyük günahlardan biri" olarak niteleyen Hatipoğlu, ölüyü teşhir etmenin dinen haram olduğunu sert sözlerle vurguladı. Sosyal medya kullanıcıları, ekranlarda alışılmadık bu soru karşısında "Hoca'ya sabır versin" yorumlarıyla Hatipoğlu'na destek oldu.

Foto - Nihat Hatipoğlu’nu canlı yayında çileden çıkartan soru! "Ölü filtresi" sorulunca sosyal medya ayağa kalktı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden izleyiciyle buluştu. ATV’de yayınlanan iftar ve sahur programlarında izleyicilerden gelen dini soruları yanıtlayan Hatipoğlu’na yöneltilen bazı sorular ise zaman zaman şaşkınlığa yol açıyor.

Foto - Nihat Hatipoğlu’nu canlı yayında çileden çıkartan soru! "Ölü filtresi" sorulunca sosyal medya ayağa kalktı

Programa katılan Muhammed Gadab isimli bir genç Nihat Hatipoğlu'na, "Vefat eden bir kişinin yüzünü filtreleyip sosyal medyada başkalarına beğendirmek vefat eden kişiye günah kazandırır mı?" sorusunu yöneltti.

Foto - Nihat Hatipoğlu’nu canlı yayında çileden çıkartan soru! "Ölü filtresi" sorulunca sosyal medya ayağa kalktı

Soruyu yanıtlayan Hatipoğlu, vefat eden kişinin bu durumdan sorumlu tutulamayacağını ancak ölünün fotoğrafını istismar eden ve kötü niyetli kullanan kişinin günaha gireceğini söyledi. Hatipoğlu, ölen kişilerin görüntülerinin paylaşılmasının dinen doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Foto - Nihat Hatipoğlu’nu canlı yayında çileden çıkartan soru! "Ölü filtresi" sorulunca sosyal medya ayağa kalktı

“Öleni teşhir etmek, yayınlamak son derece büyük günahlardan biridir. Hatta gassalin cenazenin görüntüsünü anlatması da dinen haram kılınmıştır.”

Foto - Nihat Hatipoğlu’nu canlı yayında çileden çıkartan soru! "Ölü filtresi" sorulunca sosyal medya ayağa kalktı

Programda yöneltilen soru kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Soru karşısında şaşkınlık yaşayan bazı kullanıcılar “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin” yorumları yaptı. Bazı izleyiciler ise bu tür soruların özellikle dikkat çekmek amacıyla sorulduğunu savundu.

