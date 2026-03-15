Lübnan İsrail'le masaya oturacak

Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ülkesinin İsrail ile yapılması planlanan müzakerelerin ne zaman ve nerede başlayacağının henüz netleşmediğini açıkladı. AA’ya konuşan kaynak, İsrail’i tanıma ya da ilişkileri normalleştirme konusunun şu an gündemde olmadığını belirterek, bu tür tartışmalar için henüz erken olduğunu söyledi.

Kaynak, "israil ile müzakere heyeti henüz tamamlanmadı, görüşmelerin tarihi ve yeri de kesinleşmedi." dedi.

Lübnanlı kaynak, mevcut temasların öncelikle ateşkesin sağlanması ve sahada uygulanacak somut adımların başlatılmasına odaklandığını aktardı.

Kaynak ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 4 temel maddeden oluşan bir girişim önerdiğini, bu girişimin müzakerelerin önünü açmak amacıyla önce ateşkes ilan edilmesini, ardından işgal ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesi ve Hizbullah'ın silahları meselesi dahil olmak üzere güvenlik ve askeri başlıkların ele alınmasını öngördüğünü belirtti.

Gündemdeki öneriyi aktaran kaynak, buna göre ilk aşamanın ateşkes ilanıyla başlayacağını, ardından siyonist rejimin Lübnan topraklarından çekilmesi, Hizbullah'ın silahlarının toplanması ve Lübnan ordusunun yeniden konuşlandırılmasına ilişkin müzakerelerin başlatılacağını aktardı.

Lübnanlı kaynak, "Bu süreç ihtiyaçlara göre 2 ila 4 ay veya daha uzun sürebilir. Bu aşamanın sonunda ise iki taraf arasında karşılıklı saldırmazlık ilanı gibi olası bir siyasi formül üzerinde durulabilir." dedi.

- Lübnan müzakere heyeti henüz netleşmedi

Müzakere heyetinin henüz tamamlanmadığını belirten kaynak, Lübnan heyetinde Şiileri temsil edecek bir üyenin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebi Berri'nin ateşkes sağlanmadan önce heyette Şii bir üyeye yer verilmesine onay vermediğini aktaran kaynak, ateşkesin sağlanarak, Hizbullah ile siyonist rejimin buna bağlı kalması halinde ele alınacak konuların karmaşıklığı nedeniyle müzakerelerin uzun ve zorlu geçebileceğini ifade etti.

