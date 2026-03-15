  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var' Hani dert nükleer silahtı! ABD ve Siyonistlerin maskesini indiren saldıran Cevdet Yılmaz’dan ‘Terörsüz bölge’ vurgusu: Huzur gelince kalkınma şahlanacak Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi Bakanlıktan duygulandıran 14 Mart Tıp Bayramı videosu: Daima var olacaksınız ‘İsrail'e İHA desteği veren Ukrayna, bizim için meşru hedeftir’ İran’dan ayağını denk al uyarısı ABD’nin Büyükelçiliği vuruldu Trump’ın katilleri İran’a ölüm yağdırdı: 90’ın üzerinde hedefe hain saldırı İl il imsak ve iftar vakitleri Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Uzmanından otoyol ve gişe kazalarına karşı uyarı!
Arda Güler'den yüzyılın golü: 68 metreden ağları sarstı!

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Elche’yi 4-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. 58. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler, maçın son dakikasında kendi yarı sahasından attığı golle La Liga tarihine geçti. 68 metreden topu ağlara gönderen Arda, hem taraftarları hem de dünya basınını şoka uğrattı.

Real Madrid, Santiago Bernabéu’da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Gol perdesini 39. dakikada Antonio Rüdiger açarken, 44. dakikada Federico Valverde farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen eflatun-beyazlılar, 66. dakikada Dean Huijsen’in kafa golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

Elche’nin tek sayısı 85. dakikada Manuel Angel’in kendi kalesine attığı golle gelse de, maçın asıl hikayesi son dakikalarda yazıldı.

ARDA GÜLER’DEN TARİHİ REKOR: 68 METRE!

Karşılaşmanın 58. dakikasında Vinicius Junior’ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 89. dakikada futbol tarihine geçecek bir vuruşa imza attı.

Kendi yarı sahasında topla buluşan genç yıldız, rakip kaleci Matias Dituro’nun önde olduğunu fark ederek yaklaşık 68 metreden kaleye vurdu.

Süzülerek giden top ağlarla buluşurken, bu gol La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol rekorunu egale etti.

Stadyumdaki binlerce taraftar Arda’yı dakikalarca ayakta alkışlarken, takım arkadaşları milli oyuncuyu kutlamak için sahada etrafını sardı.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK GALİBİYET

Bu sonuçla puanını 66’ya yükselten Real Madrid, lider Barcelona’yı takibini sürdürdü.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Madrid ekibi, gelecek hafta oynanacak büyük Madrid derbisinde Atletico Madrid’i konuk edecek.

Sahadan puansız ayrılan Elche ise 26 puanda kalarak küme düşme hattının sıcaklığını hissetmeye devam etti.

Arda Güler’in bu performansı, İspanyol basınında "Puskas ödülüne şimdiden aday" yorumlarıyla karşılandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23