Arda Güler’den yüzyılın golü: 68 metreden ağları sarstı!

Real Madrid, Santiago Bernabéu’da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Gol perdesini 39. dakikada Antonio Rüdiger açarken, 44. dakikada Federico Valverde farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen eflatun-beyazlılar, 66. dakikada Dean Huijsen’in kafa golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

Elche’nin tek sayısı 85. dakikada Manuel Angel’in kendi kalesine attığı golle gelse de, maçın asıl hikayesi son dakikalarda yazıldı.

ARDA GÜLER’DEN TARİHİ REKOR: 68 METRE!

Karşılaşmanın 58. dakikasında Vinicius Junior’ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 89. dakikada futbol tarihine geçecek bir vuruşa imza attı.

Kendi yarı sahasında topla buluşan genç yıldız, rakip kaleci Matias Dituro’nun önde olduğunu fark ederek yaklaşık 68 metreden kaleye vurdu.

Süzülerek giden top ağlarla buluşurken, bu gol La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol rekorunu egale etti.

Stadyumdaki binlerce taraftar Arda’yı dakikalarca ayakta alkışlarken, takım arkadaşları milli oyuncuyu kutlamak için sahada etrafını sardı.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK GALİBİYET

Bu sonuçla puanını 66’ya yükselten Real Madrid, lider Barcelona’yı takibini sürdürdü.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Madrid ekibi, gelecek hafta oynanacak büyük Madrid derbisinde Atletico Madrid’i konuk edecek.

Sahadan puansız ayrılan Elche ise 26 puanda kalarak küme düşme hattının sıcaklığını hissetmeye devam etti.

Arda Güler’in bu performansı, İspanyol basınında "Puskas ödülüne şimdiden aday" yorumlarıyla karşılandı.