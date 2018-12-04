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Mutfak evyelerinizi temiz tutun

Bulaşık süngerinden sonra en çok mikrop barındıran yer mutfak evyeleridir.

04 Aralık 2018 Salı 21:06
Mutfak evyelerinizi temiz tutun

Evyesi pislik içindeki bir kadından daha tehlikeli kimse olamaz bir ev için..

Mutfak lavabosu veya evyesi, artık ne derseniz deyin, bulaşık süngerinden sonra ikinci mikroplu yerdir. Hatta tuvaletinizden de fazla mikrobun kaynadığı yer mutfağınızdaki lavabodur. Buradaki mikropların üstelik ev halkına boğaz yoluyla girmesi çok daha kolay olmaktadır. Yani pislik içindeki bir evye o evin sağlığını tehdit eden en önemli unsur olmaktadır. Hanımlar, çocuklarının sağlığını düşünen anneler.. Her kullanımdan sonra lavabonuzu temizleyici spreyle ovalayın, silip kurutun ve sıcak suyla durulayın.

Sonra o kesme tahtaları veya naylon bloklar.. Arizona Üniversitesi’nde görevli bir mikrobiyolog tarafından yapılan araştırmaya göre, bir evdeki kesme tahtasında klozet oturağından yaklaşık 200 kat daha fazla bakteri bulunuyor. Tahtayı temizlemek için doğruca bulaşık makinesine atın; üzerine sirke püskürtün ve tüm gece öylece bekletin; yaklaşık 30 saniye yüksek ısıda mikrodalga fırında tutun.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:06
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