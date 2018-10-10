Mutfağın çok püf noktası var

Yufka ile yapılan böreklerde tepsiye yaydığınız yufkaların üzerine eritilmiş margarin ve sütten oluşmuş karışımı dökerseniz böreklerinize ayrı bir lezzet katarsınız.

Yufka ile yaptığınız böreklerin üstüne, böreği fırına vermeden önce bir yumurtayı, bir şişe soda ile çırpıp böreğin üzerine sürerseniz çok daha yumuşak ve kabarık olmasını sağlarsınız.



Etin pişerken dağılmaması için suyuna birkaç damla sirke koyun.

Etin suyunun berrak olması için üstünde oluşan köpüğü bir kevgir ile temizleyin.

Kek hamurunun piştikten sonra kalıptan rahat çıkması için 10 dakika bekletin.

Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

Keki kaşıkla karıştırıyorsanız kaşığı süte batırarak hamurun yapışmasını önleyebilirsiniz.

Kekin daha iyi kabarması için yumurtaları en az 1 saat önce buzdolabından çıkarın.

Dolma iç için kullanacağınız pirincinizi mutlaka ılık suda bekletip yumuşatın ve nişastasından arındırmak için birkaç defa sudan geçirin. Böylece içinin sert kalmasını önlersiniz.



Dolmamızın daha lezzetli olması için sızma zeytinyağı kullanın.

Kurabiye hamurunun elinize yapışmasını istemiyorsanız ellerinizi soğuk suyla ıslatıp kuruladıktan sonra kurabiyeye şekil verin.

Kurabiyelerin zamanla sertleşmemesi için yanlarına bir-iki dilim kabuklu elma koyarak saklayınız. Elmanın yayacağı nem sayesinde kurabiyeleriniz 2 hafta boyunca taze kalacaktır.



Makarnayı haşladığınız sudan biraz ayırarak sosa eklerseniz sos hem daha lezzetli olur hem kıvamı daha iyi olur.

Makarnaların birbirine yapışmaması için haşlama suyuna bir kaşık sıvı yağ ekleyin.

Salatanın yağını en son ekleyin, çünkü yağ tuzun erimesini engeller.

Aldığınız mayaların üretim tarihini muhakkak kontrol edin ve üretim tarihi yakın olanları tercih edin.



Yaş mayalar alırken paketi şişkin olanları kesinlikle tercih etmeyin. Çünkü yaş maya sıcakla birlikte aktifleşir ve kabarmaya başlar.

Çorbanızı kısık ateşte pişirerek lezzetini artırabilirsiniz. Pişirme esnasında çorbanıza ekleyeceğiniz su mutlaka sıcak olsun.

Daha bunlar ne ki.. Mutfağın sırları için bilinen, bilinmeyen sırları toplayacak olsak cilt cilt kitap olur; oku, oku bitiremezsiniz. Hele aklınızda hiç kalmaz!