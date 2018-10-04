THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Mutfağa girenlere tavsiyeler

Mutfakta işinize yarayacak püf noktaları derledik...

04 Ekim 2018 Perşembe 17:12
Mutfağa girenlere tavsiyeler

● Pişirdiğiniz kek kalıbından çıkmıyor ise, kabın altına ıslak bir bez yayarak biraz bekletin.

● Konserve açıldıktan sonra cam kavanozda saklanırsa daha dayanıklı olur.

● Karnabaharın haşlama suyuna bir miktar süt katarsanız kar gibi beyaz olduğunu, hem de kötü kokmadığı fark edersiniz.

● Kullandığınız salçaların bozulmamasını istiyorsanız üzerini düzleyerek biraz zeytin yağı ilave ederek uzun süre saklayabilirsiniz.

● Pirinç ve bakliyatların saklanması için cam kavanozları tercih edin.

● Rafadan pişireceğiniz yumurtaların çatlamaması için kabın içine fincan tabağı koyabilirsiniz.

● Domatesi kolay soymak için kaynar suda bir dakika bekletmek kâfidir.

● Patlıcanların acısını almak için soyunca tuzlu suda bekletin.

● Buzdolabından çıkardığınız yumurtanın akı ile sarısının birbirine karışmaması için hemen kırmalısınız.

● Sebzeleri tuzlu suda yıkamayı alışkanlık haline getirmek iyidir. Tuzlu su sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler.

● Sosislerin patlamasını önlemek için: fırın ya da ızgaraya koymadan önce soğuk süte batırmanız yeterli olacaktır. Sosis muhtevası kuşkulu gıdadır, uzak durmanız daha iyidir.

● Çikolata sosu hazırlanırken içine biraz kahve konursa tadı çok daha değişik olur.

● Kuş üzümlerini ayıklamak için, onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir.

● Soğanların üzerine biraz un serperseniz kavurduğunuzda kararmazlar.

● Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın.

● Yumurtaları kolayca soymak için, kaynar sudan çıkardıktan sonra hemen soğuk suya tutup biraz bekletin.

● Etleri limon suyu ile pişirirseniz hem çabuk hem de lezzetli olur.

● Mantar sotelenirken tencerenin kapağı açık olursa, hem mantarların suyunu vermesi hem de kararması önlenir.

● Süte biraz karbonat atarsanız hem çabuk bozulmaz hem de kolay hazmedilir.

● Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusuna biraz tuz koymayı ihmal etmeyin

● Pastaların daha gevrek olması için hamurun içerisine bir çay kaşığı tuz atın. Tatlı veya kuru fark etmez..

● Cam tencerede yemek pişirirken kapağın buharlaşmaması için iç yüzeyi limon kabuğu ile silin.

● Pilavınızı tekrar ısıtırken bir kabın içine su koyup bu kabın üzerine pilav tenceresi koyarak ısıtın tane tane kalsın..

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:12
  1. püf nokta
  2. mutfak
  3. tavsiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte MHP'nin belediye başkan adayları
    1. İşte MHP'nin belediye başkan adayları
    2. Beşiktaş maçı öncesi Rıza Çalımbay'dan..
    3. Bakan Varank müjdeyi verdi! Dev..
    4. ABD'den Rusya'ya tehdit gibi açıklama!
    5. Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı..
    6. Mutfağa girenlere tavsiyeler
    7. Jandarma ekipleri Van'da 26 kişiyi..
    8. Sağlık Bakanlığı, gebe okullarıyla..
    9. Mevlüt Uysal: Can dostlarımızın..
    10. Fissür nedir?
    11. Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    12. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    13. Doğum parası nereden ve nasıl alınır
    14. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    15. Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
    16. Ümit Karan Makedon takımın başına geçti
    17. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası..
    18. Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu
    19. Berat Albayrak: Tarihe gömeceğiz!
    20. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi