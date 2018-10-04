Mutfağa girenlere tavsiyeler
Mutfakta işinize yarayacak püf noktaları derledik...04 Ekim 2018 Perşembe 17:12
● Pişirdiğiniz kek kalıbından çıkmıyor ise, kabın altına ıslak bir bez yayarak biraz bekletin.
● Konserve açıldıktan sonra cam kavanozda saklanırsa daha dayanıklı olur.
● Karnabaharın haşlama suyuna bir miktar süt katarsanız kar gibi beyaz olduğunu, hem de kötü kokmadığı fark edersiniz.
● Kullandığınız salçaların bozulmamasını istiyorsanız üzerini düzleyerek biraz zeytin yağı ilave ederek uzun süre saklayabilirsiniz.
● Pirinç ve bakliyatların saklanması için cam kavanozları tercih edin.
● Rafadan pişireceğiniz yumurtaların çatlamaması için kabın içine fincan tabağı koyabilirsiniz.
● Domatesi kolay soymak için kaynar suda bir dakika bekletmek kâfidir.
● Patlıcanların acısını almak için soyunca tuzlu suda bekletin.
● Buzdolabından çıkardığınız yumurtanın akı ile sarısının birbirine karışmaması için hemen kırmalısınız.
● Sebzeleri tuzlu suda yıkamayı alışkanlık haline getirmek iyidir. Tuzlu su sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler.
● Sosislerin patlamasını önlemek için: fırın ya da ızgaraya koymadan önce soğuk süte batırmanız yeterli olacaktır. Sosis muhtevası kuşkulu gıdadır, uzak durmanız daha iyidir.
● Çikolata sosu hazırlanırken içine biraz kahve konursa tadı çok daha değişik olur.
● Kuş üzümlerini ayıklamak için, onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir.
● Soğanların üzerine biraz un serperseniz kavurduğunuzda kararmazlar.
● Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın.
● Yumurtaları kolayca soymak için, kaynar sudan çıkardıktan sonra hemen soğuk suya tutup biraz bekletin.
● Etleri limon suyu ile pişirirseniz hem çabuk hem de lezzetli olur.
● Mantar sotelenirken tencerenin kapağı açık olursa, hem mantarların suyunu vermesi hem de kararması önlenir.
● Süte biraz karbonat atarsanız hem çabuk bozulmaz hem de kolay hazmedilir.
● Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusuna biraz tuz koymayı ihmal etmeyin
● Pastaların daha gevrek olması için hamurun içerisine bir çay kaşığı tuz atın. Tatlı veya kuru fark etmez..
● Cam tencerede yemek pişirirken kapağın buharlaşmaması için iç yüzeyi limon kabuğu ile silin.
● Pilavınızı tekrar ısıtırken bir kabın içine su koyup bu kabın üzerine pilav tenceresi koyarak ısıtın tane tane kalsın..
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