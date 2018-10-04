Mutfağa girenlere tavsiyeler

● Pişirdiğiniz kek kalıbından çıkmıyor ise, kabın altına ıslak bir bez yayarak biraz bekletin.

● Konserve açıldıktan sonra cam kavanozda saklanırsa daha dayanıklı olur.

● Karnabaharın haşlama suyuna bir miktar süt katarsanız kar gibi beyaz olduğunu, hem de kötü kokmadığı fark edersiniz.

● Kullandığınız salçaların bozulmamasını istiyorsanız üzerini düzleyerek biraz zeytin yağı ilave ederek uzun süre saklayabilirsiniz.

● Pirinç ve bakliyatların saklanması için cam kavanozları tercih edin.

● Rafadan pişireceğiniz yumurtaların çatlamaması için kabın içine fincan tabağı koyabilirsiniz.

● Domatesi kolay soymak için kaynar suda bir dakika bekletmek kâfidir.

● Patlıcanların acısını almak için soyunca tuzlu suda bekletin.

● Buzdolabından çıkardığınız yumurtanın akı ile sarısının birbirine karışmaması için hemen kırmalısınız.

● Sebzeleri tuzlu suda yıkamayı alışkanlık haline getirmek iyidir. Tuzlu su sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler.

● Sosislerin patlamasını önlemek için: fırın ya da ızgaraya koymadan önce soğuk süte batırmanız yeterli olacaktır. Sosis muhtevası kuşkulu gıdadır, uzak durmanız daha iyidir.

● Çikolata sosu hazırlanırken içine biraz kahve konursa tadı çok daha değişik olur.

● Kuş üzümlerini ayıklamak için, onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir.

● Soğanların üzerine biraz un serperseniz kavurduğunuzda kararmazlar.

● Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın.

● Yumurtaları kolayca soymak için, kaynar sudan çıkardıktan sonra hemen soğuk suya tutup biraz bekletin.

● Etleri limon suyu ile pişirirseniz hem çabuk hem de lezzetli olur.

● Mantar sotelenirken tencerenin kapağı açık olursa, hem mantarların suyunu vermesi hem de kararması önlenir.

● Süte biraz karbonat atarsanız hem çabuk bozulmaz hem de kolay hazmedilir.

● Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusuna biraz tuz koymayı ihmal etmeyin

● Pastaların daha gevrek olması için hamurun içerisine bir çay kaşığı tuz atın. Tatlı veya kuru fark etmez..

● Cam tencerede yemek pişirirken kapağın buharlaşmaması için iç yüzeyi limon kabuğu ile silin.

● Pilavınızı tekrar ısıtırken bir kabın içine su koyup bu kabın üzerine pilav tenceresi koyarak ısıtın tane tane kalsın..