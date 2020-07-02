Mütedeyyin kesimi ayağa kaldıran büyük rezillik! Durduk yere linç edildi

Vaiz Mehmet Cafer Varol'un babası sosyal medyada laikçiler tarafından linç edildi.

Müslüman kisvesinden rahatsız olan hazımsızlar, "Corona Allah'ın ahlaksızlığına öfkesidir diyen imam corona tanısı ile hastaneye kaldırıldı" yalanıyla birlikte birçok paylaşım yaptı.

Açıklama geldi

Söz konusu haberde babasının fotoğrafının kullanıldığını ve babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklayan Mehmet Cafer Varol, yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

Varol, "Fotodaki şahıs benim babam. İkinci foto kendisine ait başka bir foto. Babam ne corona ile alakalı böyle bir açıklamada bulundu ne de covid 19 hastası. Iki yalan birden. Ancak aşağılık mahluklar bu resmi paylaştı. Yüzlerce küfür ve hakarete maruz kaldı. #SosyalMedyaYasasıCıksın" diye yazdı.

Duyarlı Müslümanlar tepki gösterdi

Vaiz Mehmet Cafer Varol'un babasının hedef gösterilerek linç edilmesine mütedeyyin kesimden çok sayıda isim tepki gösterdi.