Müteahhitlikte dünya 2’ncisiyiz

Pekcan, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının uluslararası piyasalarda gösterdikleri başarıların dünya ölçeğinde kayda geçmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Pekcan, “ENR verileri, müteahhitlik alanında elde ettiğimiz başarıları net bir şekilde ortaya koymaktadır. 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firmasından 44’ü Türk’tür. İlk 100’e 9, ilk 30’a ise bir firmamız girmiştir. Şükür ki ENR 250 listesinde Türkiye olarak firma sayısı itibariyle 2’nci, gelirler itibariyle ise 7’nci sırada yer almaktayız. Umarım bunları daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

Zor süreçten geçiyoruz

Küresel inşaat sektörünün son birkaç yıldır zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Pekcan, şöyle devam etti: “Siyasi belirsizlikler, ticaret savaşları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanma küresel müteahhitlik sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir.

Dinamik ve güçlüyüz

Tüm bunlara ek olarak 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covid-19 salgını dünya ekonomisini sıkıntıya sokmaktadır. Zorlu süreçte petrol fiyatları düşüş göstermiştir. Petrol üreticisi ve ihracatçısı olan ülkeler de yatırımlarında kısıtlamaya gitmişlerdir. Müteahhitlik sektörümüz de uluslararası yatırımlarında olumsuz etkilenmiştir. Bu nedenle 250 dev müteahhitlik firmasının gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 3 daralma söz konusudur. Ama çok şükür ki bizim firmalarımızda bir önceki seneye göre daralma görmüyoruz. Çünkü bizim beklentimiz büyüme yönündeydi. Bu da müteahhitlik firmalarımızın zor koşullara adaptasyonunun, dinamizminin ve gücünün bir göstergesidir.”

Binlerce proje üstlendik

Pekcan, Türk müteahhitlik sektörünün 127 ülkede 407 milyar dolar değerinde 10 bin 274 proje üstlendiğini belirtti. 2002-2020 döneminde sektörün iş hacminin 357 milyar doları geçtiğini sözlerine ekledi.