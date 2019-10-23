0553 313 94 23

Mutabakat sonrası Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG'ye uyarı

Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG'ye peş peşe uyarılar yapıldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "YPG, sınırdan çekilmez ise Türk Ordusu tarafından ezilecek" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kürtlerin sınır bölgesinden kan dökülmeden çekilmesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:01
Mutabakat sonrası Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG'ye uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi'de vardığı mutabakatın ardından Moskova'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Sözcü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Kürtlere en yakın müttefik oldu. Ancak yine de onları terk ettiler. Esasen onlara ihanet ettiler ve şimdi Kürtleri sınırda tutmaya ve onları Türklerle savaşmaya zorluyorlar. YPG eğer çekilmezse, Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Türkiye ve Rusya anlaşması çerçevesinde de, YPG Türk Ordusu tarafından ezilir" denildi.

İkinci açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kürtlerin sınır bölgesinden kan dökülmeden çekilmesini umuyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:01
  1. Ordu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya
  4. Vladimir Putin
  5. Suriye
  6. PKK
  7. YPG

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine9 sa önce
    Arka planda neler dönüyo kimse bilmiyor, büyük ihtimal REİS Amerikaya rest çekti,abd ile savaş kaçınılmazdı,bunu abd, hazmedemiyor, teröristleri sonuna kadar kullanmak istiyor..
  • AlperAlper11 sa önce
    Kürtler değilde ypg pkk deseydi daha doğru ve tarafımızdan daha anlaşılır kabul edilirdi ama yine de bu açıklama türkiye nin özel ve kayda değer bir kazanım sağladığının göstergesidir. Helal olsun.
  • Leyla Leyla 12 sa önce
    SAYIN CUMHUR BAŞKANIMIZ'ın dirayeti ve zekası sayesinde büyük bir diploması ve ön görüş sayesinde Askerlerimiz üzülmeden kan dökülmeden bu iş başarıyla sonuçlanması ulus olarak memnuniyet verici olmuştur sağolasınızbeyhudar olasınız.
  • ademadem12 sa önce
    Dalga geçmeyin rusya ypg yi terör örgütü olarak kabul etmiyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
  1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  2. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  4. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  9. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  10. Galatasaray'da Küfür krizi!
  11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  13. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi