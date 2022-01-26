Mut Belediyesi’den kiralık ve satılık taşınmazlar
Mersin Mut Belediyesi Başkanlığı, Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih 91 20.05.2021 tarih 71 ayılı kararları ile satışına, Belediye Encümeninin 20.01.2022 tarih 14 nolu kararı ile kirasına ve satışına karar verilen toplam 31 ad. boş alan, arsa ve işyerleri için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı maddelerince ihalesi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanla duyurusu yapılan taşınmazların ihalesine katılmak isteyen iştirakçiler ihale Saatinden önce geçici teminatlarını Belediye veznesine yatırmaları ve istenilen gerekli evrakları (İhaleye Katılım dilekçesi, Geçici teminat makbuzu, Tebligat için ikamet belgesi, Nüfus kayıt belgesi, Kimlik fotokopisi, Belediyeye borcu olmadığına dair belge) Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup, İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 100,00.-TL karşılığında satın alabilirler.
Taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 10.02.2022 tarih ve saat 09:05’de başlayacak.
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