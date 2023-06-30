Muş'un Bulanık ilçesinde bayramlaşma programı!

15 Temmuz Parkı'nda gerçekleştirilen programda Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Oğuzhan Ocak, Ak Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hekimoğlu Süleyman Özcan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa katılan Gazeteci Hekimoğlu Süleyman Özcan; Bulanık mülki amirlerinin vatandaşlar ile hemhal olmasının son derece sevindirici olduğunu belirtti. Özcan, başta Bıulanık İlçe Belediye Başkanvekili Kaymakam Oğuzhan Ocak olmak üzere mülki amirlerin halka açık kapı politikası uyguladığını, bölgede bunu bizzat gözlemlediğini aktardı.

Özcan, "Açık kapı uygulaması bizzat sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ve arzusudur." dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma programda bölgenin ihtiyaçlarını değerlendirildi.

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Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Oğuzhan Ocak, programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakolu ve devlet hastanesini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.