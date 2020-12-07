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Aktüel Musul'daki tarihi Yunus Peygamber Çarşısı'nda yangın çıktı
Aktüel

Musul'daki tarihi Yunus Peygamber Çarşısı'nda yangın çıktı

Sabah saatlerinde çıkan yangında iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:00:08 -
Musul'daki tarihi Yunus Peygamber Çarşısı'nda yangın çıktı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Musul kentinde, yüzlerce iş yerinin bulunduğu Yunus Peygamber Çarşısı'nda çıkan yangın hasara neden oldu.

Musul'un merkezinde Hazreti Yunus türbesi ve camisi yakınında yer alan tarihi çarşıda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı, yangının çarşıda hasara neden olduğu belirtildi.

Gıda, giyim, ayakkabı, zücaciye, kuyumcu gibi yüzlerce iş yerinin bulunduğu tarihi çarşı Musul'un en önemli uğrak mekanları arasında yer alıyor.

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