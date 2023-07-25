Müşterilerin yaptığını duyunca şaşıracaksınız! Taksici taksici olalı böyle tuzak görmedi
İstanbul'un Fatih ilçesinde binecek taksi bulamayan Türkler, yabancı taklidi yaptı. Kendini bilmez sözde bir taksici 80 liralık yol için 200 lira isteyince vatandaşlar video kaydı alıp kepazeliği sosyal medyadan ifşa etti.
İstanbul'da taksicilerin bazıları artık bilerek Türk yolcu almıyor. Turistleri ve yabancıları özellikle müşteri olarak seçen taksiciler Türklere zor anlar yaşatıyor.
Taksicilerin Türkleri araçlara almayışı tartışmalara sebep olurken ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'da kendilerine taksi bulamayan bir çift yaşadıkları skandal olayı cep telefonuyla kayıt altına aldı.
80 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
Yabancı taklidi yaparak taksiciyle anlaşan çift, 80 liralık yola 200 lira ücret istenince tepki gösterdi.
Fahiş fiyat isteyen taksicinin konuşması ve el-kol hareketleri tepki topladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler viral olurken vatandaşlar "çok doğru bir tespit, taksiciler artık müşteri seçiyor" yorumunda bulundu.