İş arayan milyonlarca kişi İŞKUR üzerinden yayınlanan son ilanları merak ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan Türkiye genelinde pek çok müşteri temsilcisi ilanı bulunuyor. Pek çok kişi İŞKUR müşteri temsilcisi ilanlarına nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor.

Müşteri temsilcisi alımı | Müşteri temsilcisi başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara başvuru yapmanız için öncelikle İŞKUR’a kayıt olmanız gerekiyor. İnternet üzerinden İŞKUR’a kayıt olup açık iş ilanlarını görebilirsiniz. Müşteri temsilcisi başvuruları yayınlanan ilandan ilana değişiklik gösteriyor. Genel olarak 18 yaşını doldurmuş, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen ve deneyimli kişiler aranıyor. Ancak belirttiğimiz gibi şartlar ilanlara göre farklılık gösteriyor.

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Müşteri temsilcisi ilanları

İŞKUR e-şube’ye TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra açık iş ilanlarının tümüne ulaşabilirsiniz. Şartları size uygun ilanlara kolayla e-şube üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ