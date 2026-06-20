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Yaşam Müşteri inanmadı, kaput açılınca alevler yükseldi! Oto yıkamada faciayı çalışan önledi
Yaşam

Müşteri inanmadı, kaput açılınca alevler yükseldi! Oto yıkamada faciayı çalışan önledi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay Antakya'da oto yıkamaya gelen aracın kaputundan duman çıktığını fark eden çalışan, müşteriyi uyararak olası faciayı önledi.

Hatay’da oto yıkamaya getirilen araç, çalışanlardan birinin dikkatiyle son anda alevlere teslim olmaktan kurtuldu. Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Aracını yıkatmak için iş yerine gelen müşteri, aracını teslim ettiği sırada oto yıkama çalışanı kaput kısmından duman çıktığını fark etti. Çalışan, araç sahibine kaputu açmasını söylerken müşteri ilk anda duruma inanmadı. Dumanın arttığını fark eden araç sahibi kaputu açınca motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören oto yıkama çalışanı, iş yerindeki yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında aracın motor kısmının alt bölümünde hasar oluşurken, muhtemel büyük bir yangının önüne geçildi. Oto yıkama çalışanın yangın tüpüyle araç yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

 

“Müşteri ilk başta inanmadı”

Oto yıkama çalışanının yangın tüpüyle araç yangınına müdahale ederek alevleri söndürdüğünü ifade eden Harun Yıldır, "Araç yangınını, bizim ustamızın dikkati sayesinde kurtardık. Araç zaten girerken bizim ustamız kaputtan duman çıktığını fark ediyor. Bir anda işte müşteriye diyor abi kaputu açın, araçtan duman çıkıyor dedi ama müşteri ilk başta inanmadı. Bizim dikkatimizin sayesinde elemanımız kaputu açtığında aracın alttan alevler tutuşmuştu. Ustamızın hızlı ve profesyonel olması sayesinde yangın tüpüyle hemen söndürdük. Aracın motorun alt tarafı yandı. Abimiz yıkamaya değil de bu tarafa doğru yola devam etseydi araba bence ileride patlayabilirdi. Çünkü alttan bayağı tutuşmuştu ve yanıyordu. Buna benzer bir olay daha önceki işletmemde de bir kere başıma gelmişti. Yine o da hızlı olmamızın sayesinde arabayı yanmaktan kurtarmıştım. Bu da yine bizim için bir ders oldu. Yangın tüpü gerçekten de her işletmeye de gerekiyor. Bizim elemanın da dikkati sayesinde aracı yanmaktan kurtardık. Müşteri sanırım şoktaydı, teşekkür etmedi. Müşterinin teşekkür etmemesi sadece bizi biraz üzdü" ifadelerini kullandı.

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