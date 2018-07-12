Müşteki anlattı: Kızlar kaçmasın diye...

Adnan Oktar'ın 106'sı 'kedicik' olarak bilinen kadınlardan oluşan 235 müridi ile birlikte gözaltına alınmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Adnan Oktar'a 'siyasi ve askeri casusluk', 'çocuğa tecavüz' gibi birbirinden ağır 31 ayrı suçlamanın yapıldığı soruşturmasının başlamasına neden olan müştekilerden ilkinin ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma aşamasında savcılıkta ifade veren Müşteki H.U., 'kedicik' diye bilinen kızlardan örgütten kaçmak şüphesi olanlara yaptıklarını anlattı. Kediciklerin bilinmeyen karanlık dünyasını H.U'nun savcılıkta anlattıkları şöyle:

"Adnan Oktar kızların bilerek aileleriyle aralarını bozar ve görüşmelerini engeller, kızlar cemaatten ayrılırsa ailesine geri dönemeyecek şekilde aralarında düşmanlık oluşturur."

"Cemaatteki hiç kimse tek başına ailesi veya bir başkasıyla görüşemez. Mutlaka yanlarında iki tane cemaatten şahit olurdu."

"Ancak son zamanlarda yapılan haberlerden ötürü basına göstermek için göstermelik olarak fotoğraf çekme amaçlı dışarı çıkarılırdı."

"Ve bu dışarı çıkmalarda da yanlarında mutlaka koruma adı altında cemaatin erkeklerinden silahlı bir kişi olurdu. Ve bu kızların kaçmalarını engellerdi."

"Kaçma şüphesi yüksek olan E. A , Ç.T gibi kızları da zırhlı araçlarla taşıtır ve onları arkadan içerisinde silahlı kardeşlerin olduğu başka bir araç eşlik ederdi."