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Müşteki anlattı: Kızlar kaçmasın diye...

Adnan Oktar soruşturması aşamasında savcılıkta ifade veren Müşteki H.U., 'kedicik' diye bilinen kızlardan örgütten kaçmak şüphesi olanlara yapılanları anlattı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
Müşteki anlattı: Kızlar kaçmasın diye...

Adnan Oktar'ın 106'sı 'kedicik' olarak bilinen kadınlardan oluşan 235 müridi ile birlikte gözaltına alınmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Adnan Oktar'a 'siyasi ve askeri casusluk', 'çocuğa tecavüz' gibi birbirinden ağır 31 ayrı suçlamanın yapıldığı soruşturmasının başlamasına neden olan müştekilerden ilkinin ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma aşamasında savcılıkta ifade veren Müşteki H.U., 'kedicik' diye bilinen kızlardan örgütten kaçmak şüphesi olanlara yaptıklarını anlattı. Kediciklerin bilinmeyen karanlık dünyasını H.U'nun savcılıkta anlattıkları şöyle:

"Adnan Oktar kızların bilerek aileleriyle aralarını bozar ve görüşmelerini engeller, kızlar cemaatten ayrılırsa ailesine geri dönemeyecek şekilde aralarında düşmanlık oluşturur."

"Cemaatteki hiç kimse tek başına ailesi veya bir başkasıyla görüşemez. Mutlaka yanlarında iki tane cemaatten şahit olurdu."

"Ancak son zamanlarda yapılan haberlerden ötürü basına göstermek için göstermelik olarak fotoğraf çekme amaçlı dışarı çıkarılırdı."

"Ve bu dışarı çıkmalarda da yanlarında mutlaka koruma adı altında cemaatin erkeklerinden silahlı bir kişi olurdu. Ve bu kızların kaçmalarını engellerdi."

"Kaçma şüphesi yüksek olan E. A , Ç.T gibi kızları da zırhlı araçlarla taşıtır ve onları arkadan içerisinde silahlı kardeşlerin olduğu başka bir araç eşlik ederdi."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
  1. Adnan Oktar
  2. kedicik

YORUM YAZ

  • cCccCc8 sa önce
    Şu fuhuş çetesine cemaat demeyin. Adamın İslamla alakası yok . Yıllardır anlatamadık bu adam sapık ajan sahtekar....
  • maraşlımaraşlı8 sa önce
    Bu tür adi ve karaktersiz insanların futürsüzce hareketleri devletimize ve milletimize büyük zarar veriyordu. Türkiyeyi dünya nezdinde küçük düşürüyordu. İnsanlar İslamın kalesi olan Türkiyede böyle şerefsizler yüzüne türk ve islam aleminde küçük duruma düşüyorduk ve bu karaktersizler yüzünden cesaret bularak türeyen bir sürü yavşak vardı piyasada , devlet sert tokadını bunların yüzünü her zaman göstermeli , adalet gecikince kamu vicdanı zedeleniyor. Artık güçlü bir ülke olduğumuz bilinmeli ve bu tür oluşumlara izin verilmemeli , insan hakkı demokrasi filan geçin bu saçmalıkları , biz müslüman türk milletiyiz , avrupalılar gibi geniş olamayız , Başta Allah cc karşı sorumluyuz. Allah cc sonumuzu hayreylesin
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