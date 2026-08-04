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Gündem Müstehcenlik skandalı! Bennu Gerede hakkında karar çıktı
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Müstehcenlik skandalı! Bennu Gerede hakkında karar çıktı

Yeniakit Publisher
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Müstehcenlik skandalı! Bennu Gerede hakkında karar çıktı

Sosyal medyada ahlaksız ifadelerle edepsiz kolyeli teşhirde bulunan ve kamuoyunda büyük tepki çeken Bennu Gerede gözaltına alındı; mahkeme sapkın ifşalarıyla gündeme gelen isim hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sosyal medya ekranlarında ahlak sınırlarını çiğneyerek skandal ifadelere imza atan ve müstehcen objeleri alenen teşhir eden fotoğrafçı Bennu Gerede ile ilgili karar çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Gerede hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

Bu kapsamda, Gerede bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti. Şüpheli, savcılık ifadesinin arından sevk edildiği hakimlikçe, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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