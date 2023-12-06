Müstehcen Tiktok inceleme altında

Latif Şimşek Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu’ndaki “Ankara Medya 180 Buluşması”nda, “Türkiye Yüzyılı”ndaki en büyük görevlerinin huzuru tesis etmek olduğunu belirerek son 180 günde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakanı Yerlikaya, “terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 1973’ü şehir, 11 bin 668’i kırsalda olmak üzere 13 bin 641 operasyon yapıldığını bildirerek, “Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 53’ü ölü, 363’ü sağ, 4’ü yaralı, 82’si teslim olmak üzere 502 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Operasyonlarda 3 bin 583 şüphelinin gözaltına alındığını, 770 şüphelinin tutuklandığını, 684 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

FETÖ’ye 2 bin 839 operasyon yapıldı

Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “FETÖ’ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı, 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı, bunların 994’ü tutuklanırken, 933’ü hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.

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Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 728 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Yerlikaya, bu operasyonlarda 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 1254 şüpheliden 317’sinin tutuklandığını söyledi.

6 ayda 82’si bombalı eylem engellendi

6 ayda 100 terör eyleminin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, “Bunların 82’si bombalı eylem, 18’i ise eylem yapacak teröristti” ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütlerine yönelik bilgi veren Bakan Yerlikaya “593 operasyonda 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı. 1304’ü tutuklanırken, 876’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 191 organize suç örgütü çökertildi. Bunların 173’ü organize, 9’u narkotik, 9’u siber suç örgütüydü. Yine bu suç örgütlerinin 4’ü uluslararası, 25’i ulusal, 138’i yerel, 24’ü ise bölgeseldi” şeklinde konuştu.

4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında “düzensiz göç” geldiğini belirten Yerlikaya, “Ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. Mücadele alanımızı ise defalarca belirttiğimiz gibi, ‘düzensiz göç’ ve ‘göçmen kaçakçılığı organizatörleri’ oluşturuyor. Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu, 6 bin 108 kişi gözaltına alındı. Bunların 2 bin 110’u tutuklanırken, 799’u hakkında adli kontrol kararı alındı.

Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı, hudut birliklerimizin çalışmaları sonucu, sınırdan geçmeye çalışan 106 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi. İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz baskı sonucunda aynı dönemde vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 187 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı.”

Gündemimizde belediye başkanlığı adaylığı yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail tarafından, Türkiye dahil bazı ülkelerde Hamas üyelerine yönelik suikast düzenlenmesi talimatı verdiği iddialarına ilişkin, “İstihbarat Teşkilatımızla yani kabinemizin güvenlik ayağındaki tüm arkadaşlarımızla her an ben, arkadaşlarım hem istişare ediyoruz, hem işbirliği yapıyoruz. Biz, ülkemizde ulusal, uluslararası hiçbir kişinin gelip de yasa dışı bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Önlemek bizim en büyük görevimiz.”

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin soruyu da “Gündemimizde böyle bir şey yok” diyerek yanıtladı.

TikTok’tan çocuk istismarına 13 tutuklama

Güvenlik güçlerinin, sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen suçlara yönelik mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi: “Çocuk istismarı konusuna ayrı bir parantez açmak istiyorum. TikTok’ta müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıyoruz. Son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13’ü tutuklandı, 48’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.”