TOKİ İlk Arsam projesi başvuruları 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri e-Devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılabilecek. Başvuru ücreti olarak ise 500 TL yatırılacak. e-Devlet üzerinden başvurular TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.

E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Başvuru sırasında ise müşterek ve müstakil arsa ifadeleri dikkat çekiyor. Peki, bu iki ifade arasında nasıl farklar vardır?

Müstakil arsa müşterek arsa nedir? Hisseli arsa tapulu arsa farkı ne?

TOKİ arsa projesini inceleyenler ise müşterek ve müstakil arsa ifadelerinin anlamlarını araştırmaya başladı. Peki, bu iki arsa türü arasındaki fark ne oluyor?

Hisseli-müşterek tapu nedir?

Arsa alım satım aşamasında hisseli arsanın bulunması arsanın sahibinin birden fazla kişinin olduğunu gösteriyor.

Müstakil tapu?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsadır.