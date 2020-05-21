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Mustafakemalpaşa’da köy ve tarla yollarına konforlu ulaşım

Bursa’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa’da belediye ekipleri, çiftçilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını sağlayan arazi yollarına yönelik genişletme ve iyileştirme çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:43:25 -
Mustafakemalpaşa’da köy ve tarla yollarına konforlu ulaşım

Bursa’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi Mustafakemalpaşa’da belediye ekipleri, çiftçilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını sağlayan arazi yollarına yönelik genişletme ve iyileştirme çalışması başlattı.


Ortak yürütülen çalışmalar doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Mustafakemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarında meydana gelen yağışlar ve ağır tonaj nedeniyle bozulan arazi yollarını onararak çiftçilerin tarlalarına rahatça ulaşması sağlanıyor.


İlçeye bağlı kırsal alanlarda üretim yapan çiftçiler, ekimden hasada kadar ulaşımda hiçbir zorluk çekmeyecek.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, baharın gelmesiyle yeni sezonda ekim yapan çiftçilerin arazilerine kolayca ulaşmalarını sağlamak maksadıyla kırsal alanlarda bulunan tali yollar ve arazi yollarında düzenleme yapıldığını söyledi.


"Verimli topraklara sahip bir tarım şehrine yakışanı yaparak çiftçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz" diyen Başkan Kanar şunları söyledi: "Mustafakemalpaşa’da günde 10 kilometrelik arazi yolu genişletilip dolgu malzemesi ile güçlendiriliyor. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tarlalara giden ara yolları iş makinesi ile genişletiyoruz. Ulaşımı daha güvenli hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız tarlalarına giderken zorluklar yaşıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat yapması ve mahsullerini taşırken sıkıntı yaşamaması adına yol genişletme ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kademeli olarak tüm kırsal alanlarda yol çalışmalarını yapacağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun”

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