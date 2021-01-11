Mustafa Yeneroğlu'nun 'U' dönüşü alay konusu oldu

AK Parti’den ayrılarak bir heves uğruna Ali Babacan’ın kurduğu partiye geçen DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

Görülmemiş 'U' dönüşü

Yaptığı paylaşımlarla terör örgütlerine ve teröristlere destek çıkan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "militan" diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Yeneroğlu, Kaftancıoğlu'na destek vererek AK Parti iktidarını 'sürekli düşmana ihtiyaç duymakla' itham etmişti.

Bu tavsıyla nereden nereye geldiğini gözler önüne seren Mustafa Yeneroğlu, görülmemiş bir 'U' dönüşüne imza atarak sosyal medyada adeta dalga konusu oldu.

AK Parti'den milletvekili olmadan önce seçim çalışmaları için gittiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir Ganalı ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Yeneroğlu şu ifadeleri kullanmıştı.

"Amsterdam'da bir Ganalı, 'Tayyip Erdoğan'a destek verin, o halkı için çalışan biri' dedi ve ekledi 'Biz onu seviyoruz'"

Bu paylaşımından yıllar sonra Mustafa Yeneroğlu'nun 180 derece döndüğünü ortaya koydu.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşları uyarmak için atılan mesajı alıntılarayarak sosyal medya hesabından paylaşan Yeneroğlu şunları ekledi:

"Kendisini Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanı olarak tanıtarak vatandaşlar hakkında çeşitli terör örgütlerine üye, irtibartlı veya iltisaklı diye suçlamamalarda bulunanlara da inanmayın.

Karar mercii bağımsız mahkemelerdir"

DEVA Partili Yeneroğlu'nun söz konusu dönüşü sosyal medya kullanıcıları tarafından "Vekilliği kapmadan önce / Vekilliği kaptıktan sonra" notuyla paylaşıldı.



