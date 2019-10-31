Mustafa Yeneroğlu kimdir? AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu neden istifa etti?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etmesiyle birlikte Mustafa Yeneroğlu’nun kim olduğu araştırılmaya devam ediyor. Mustafa Yeneroğlu, 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, Yeneroğlu, 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifa etmesi gerektiğini tarafına iletilmesinin ardından bugün partisinden ayrıldığını açıkladı. MKYK ve parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy görev alacak. Yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Mustafa Yeneroğlu'na sahip çıktı. Peki Mustafa Yeneroğlu kimdir?

Mustafa Yeneroğlu, 1975 yılında Bayburt’ta doğdu. 1976’da ailesiyle birlikte Almanya’nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden denkliğini aldı. 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir. Almanca ve İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.