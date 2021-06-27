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Gündem Mustafa Varank’tan Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Sende hiç utanma yok mu?
Gündem

Mustafa Varank’tan Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Sende hiç utanma yok mu?

Gençleri provoke etmek için bir yalan haber üzerinden paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 16:38:00 -
Mustafa Varank’tan Kılıçdaroğlu’na sert tepki! Sende hiç utanma yok mu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek’ haberini resmi Twitter hesabından paylaşması üzerine, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan.'' ifadelerini kullandı.

Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?

Bakan Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabından söz konusu haberi retweetlemesi ilişkin ise, “Milyonlarca evladımıza en önemli sınavlarından bir gün önce alenen yalan söyledin. Kim bilir kaçının geleceğinden çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu?” dedi.

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