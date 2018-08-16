Mustafa Varank: Saldırılara karşı tedbir alıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.16 Ağustos 2018 Perşembe 14:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı. Varank, "Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz.
Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkeye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımız.
Türkiye son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak. Türk sanayicisi devletiyle dimdik ayaktadır" dedi.
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