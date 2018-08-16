Mustafa Varank: Saldırılara karşı tedbir alıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı. Varank, "Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz.

Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkeye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımız.

Türkiye son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak. Türk sanayicisi devletiyle dimdik ayaktadır" dedi.