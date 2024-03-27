Mustafa Şentop'tan 'sandık güvenliği' konusunda kritik uyarı!

Şentop 31 Mart seçimine sayılı günler kala kritik uyarılarda bulundu.

Sandıkta görev alacak hukukçulara görev yerlerini ne olursa olsun terk etmemeleri çağrısında bulunan Mustafa Şentop, "Seçim günü ne Cumhurbaşkanımız ne Sayın Bahçeli ne milletvekilleri hiçbiri parti adına çalışmayacak. Pazar günü parti adına sadece sandıklarda görevli arkadaşlarımız çalışacak. Bizim şiarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce 'seçim sandıkta kazanılır' diyordu. Bunun örneklerini yakın zamanda da gördük. Biz çok kritik seçimler geçirdik. Bazı seçimleri sandıklara hakim olamadığımız için kaybettik" dedi.

"Kısa süreli ama ehemmiyeti büyük olan bir görevden bahsediyoruz" diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış olduğumuz süreç Türkiye'de yerleşmiş olacak. Herkes kendi yerinde, kendi evinde olacak. Milletimiz bunun farkında. Bu dönem kapandıktan sonra bu seçim itibarıyla inşallah Türkiye yeni bir siyasi döneme ve atmosfere girecek. Bu seçimden sonra önümüzdeki yıllarda her şey yerli yerine oturmaya başlayacak"