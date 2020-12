Mustafa Şentop'tan kritik FETÖ uyarısı

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı Şentop, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) dünya genelinde faaliyet gösterdiği her ülkede güvenlik riski oluşturduğunu bildiklerini ve bunu ifade ettiklerini söyledi.

Şentop, Türk dış politikasında Balkanlar'ın yeri ve önemi ile özelde Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirerek, buradaki 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle arkadaşlarını, dostlarını, yoldaş ve akraba toplulukları, komşuları ziyaret etmek için ülkeyi ziyaret ettiklerini bildirdi.

Temasları kapsamında beraberindeki heyet ile Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edildiklerini, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldiklerini Şentop, “Güzel görüşmeler yaptık. Türkiye özellikle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni kuruluşundan itibaren destekleyen, onun yanında yer alan, uluslararası platformlarda onun varlığını, mevcudiyetini destekleyen bir ülke. İlk tanıyan ülkelerden birisi ve gerçek kimliği ile ve adıyla Türkiye tanıdı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni. Daha sonra Avrupa ve Atlantik kurumlarında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin üyeliklerini destekledi. NATO üyeliği süreci böyle bir şey. Yine Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatında üyeliği konusunda Türkiye de büyük destek verdi. Bu bakımdan Kuzey Makedonya her zaman burada bizim kültürel, tarihi, beşeri ilişkilerimizin olduğu bir coğrafya. Mükemmel düzeyinde ilişkiler var. Biz bunların daha da geliştirilmesi için her alanda siyasi, ekonomik, parlamentolar arası ilişkiler bağlamında geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz, bu ona vesile olacak adımlardan birisi, bu ziyaretimiz." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Makedonya'nın refahı kalkınması bizim de arzu ettiğimiz bir şey"

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin geleceği hakkındaki soruya, iki ülke arasında konulan ekonomik hedeflerin olduğunu ve bu alanda ciddi adımlar atıldığını belirterek cevap verdi. Şentop, bunları daha geliştirmek için ziyaret kapsamında görüştükleri muhataplarıyla konuştukları konular arasında serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesinin de olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu konuda yürütülen bir çalışma var. Ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmimizin boyutlarını yükseltecek bir şey bu. Bunun dışında Türkiye kökenli iş adamlarımızın şirketlerinin burada çok önemli yatırımları var, faaliyetleri var. En son gerçekleşen doğal gaz dağıtımı ile ilgili süreçte iki Türk firması son aşamaya kaldı. Bunun gibi birçok önemli yatırım var. Bunları biz de teşvik ediyoruz. Kuzey Makedonya'nın refahı, kalkınması buradaki insanlar için istihdam oluşturulması bizim de arzu ettiğimiz bir şey. Biz dostlarımızın, kardeş ülkelerin gelişmesine, özellikle ekonomik bakımdan destek vermeyi arzu eden bir ülkeyiz Türkiye olarak. Ben ilişkilerimizin her alanda daha gelişeceği kanaatindeyim. Ben konuştuğum arkadaşlarımızla da gerek Meclis Başkanı gerek Başbakan gerek Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir arzu ve istek içerisinde olduklarını, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme niyetinde, kararlılığında olduklarını gördüm."

"15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğu mahkeme kararlarıyla tespit edildi"

Şentop, FETÖ ile mücadelenin görüşmelerde gündeme gelip gelmediği konusundaki soruya da, “FETÖ'nün Balkan ülkeleri ve Kuzey Makedonya'da da bazı kurumlarıyla faaliyette olduklarını biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra olmak üzere her görüşmemizde gerek biz gerekse de diğer yöneticiler bunu net şekilde ifade ettik. Türkiye 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ'nün olduğu artık mahkeme kararlarıyla tespit edilmiş durumda. Türkiye bu örgütle olan mücadelesini sınırları içinde büyük ölçüde tamamladı. Fakat bu örgütün en büyük tehdit oluşturduğu ülke, hedefindeki ülke Türkiye olmakla beraber dünyada faaliyet gösterdiği her ülkede güvenlik riski oluşturduğunu da biliyoruz ve bunu ifade ediyoruz. Bugün de benzer şeyleri dile getirdim. Dünyada bazı ülkelerde darbe hazırlıkları, darbe teşebbüsleri gibi girişimlerde bulunduğunu bu örgütün faaliyet halinde olduğu ülkelerde ifade ettik, az veya çok, siyasi iktidarlara ve siyasetin, hükümetin işleyişine zarar verebilecek bir potansiyeli barındırıyorlar. Dolayısıyla biz Türkiye için bir talepte bulunmuyoruz. Kardeş ve dost ülkeler, bu arada Kuzey Makedonya'nın güvenliğine dair dostane bir ikazda bulunduk bu anlamda. Bu örgütün faaliyet gösterdiği her yerden kökünün kazınıp atılması lazım, biz bütün ülkelerde olduğu gibi Kuzey Makedonya'da da FETÖ faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve bunların ülkeden tasfiye edilmesinin önemine bir kere daha işaret ettik." şeklinde cevap verdi.

Türkiye'nin devlet ve sivil toplum kuruluşları eliyle bölgede gerçekleştirdiği projeler ve yardım faaliyetlerini değerlendiren Şentop, başta Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların bölgede özellikle tarihi eserler, ortak tarihin, kültürün ortaya koymuş olduğu tarih, miras bakımından yürüttüğü faaliyetlerin, insani yardımların bulunduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzun zamandır farklı bir dış politika yaklaşımı ortaya koyduklarını vurgulayarak, "İnsanı önceleyen, insani yardımı önceleyen bir dış politika bakış açısı. Bu bakımdan TİKA başta olmak üzere adını zikretmiş olduğum kuruluşların faaliyetleri önemli. Ben büyük işler yapıldığını görüyorum her yerde ve Türkiye’nin önemli markaları haline geldi bu kuruluşlar. Kuzey Makedonya’da da bunların birçok güzel eserine şahit oluyoruz ve bunun oluşturduğu memnuniyeti müşahede ediyoruz. Bunlar devam edecek, bundan eminim." ifadelerini kullandı.