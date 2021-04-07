Mustafa Şentop'tan başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için bir başsağlığı mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı dileğinde bulundu.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın şehit pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.