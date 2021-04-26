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Aktüel Mustafa Şentop'dan hadsiz Biden'a tepki
Aktüel

Mustafa Şentop'dan hadsiz Biden'a tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yok. Değişen tek şey siyasi karardır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 15:12:00 - 2021-04-26 15:13:08
Mustafa Şentop'dan hadsiz Biden'a tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’nde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Şentop, şunları söyledi:

"Bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikar"

Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır.

"Karar tamamen siyasidir"

İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. İlmi delillerle gerçeklerle kimin soykırımcı olduğunu yüzlerine haykırmanın zamanı gelmiştir.

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