Mustafa Şen anket firmalarını böyle yalanladı! 'Sayın Akşener haklıydı'
AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bazı anket firmalarının yanıltıcı sonuçlarını değerlendirdi. Şen, "Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada sayın Kılıçdaroğlu’nun sayın Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur." dedi.
AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Twitter hesabından bazı anket firmalarının verilerini yalanladı.
"Çeşitli mecralarda sayın Kılıçdaroğlu’nun sayın Erdoğan’ın önünde olduğuna dair veriler görüyorum." diyen Şen, "Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada Sn Kılıçdaroğlu’nun Sn Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur." ifadelerini kullamndı.
Mustafa Şen, sözlerini şöyle tamamladı: Sayın Akşener masadan kalkarken, ‘seninle kazanamıyoruz’ derken haklıydı!
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