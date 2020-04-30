Mustafa Savaş; “Daha fazla üretmeye, devletçe ve milletçe gelişip kalkınmaya devam edeceğiz”

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Mustafa Savaş, mesajında; “Ülkemizin istikrarlı bir şekilde kalkınmasında, özverileriyle, emek ve alın terleriyle çok büyük katkılar sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Gösterdikleri çaba ve üretime kattıkları büyük değerle, ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde önemli bir görev üstlenen işçi ve emekçilerimizin çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi ve sahip oldukları haklarının korunarak geliştirilmesi hususu, devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır.

Bu anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimiz başta olmak üzere sendikalar, işverenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliği içerisinde, çalışma hayatında yer alan sorunlara yönelik çözümler üretmeyi sürdüreceğiz. Dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturan Kovid-19 tehdidi son bulduktan sonra, çok daha büyük bir üretim seferberliğinde olacağımız önümüzdeki günlerde, bütün emekçi kardeşlerimizle birlikte ele ele vererek daha fazla üretmeye, devletçe ve milletçe gelişip kalkınmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 1 Mayıs’ın birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum”