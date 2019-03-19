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Mustafa Savaş; “Büyükşehir belediye başkanı sayaç kurnazlığı yapmaya başladı”

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler İlçesine bağlı Umurlu Mahallesi’ni ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 13:56
Mustafa Savaş; “Büyükşehir belediye başkanı sayaç kurnazlığı yapmaya başladı”

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler İlçesine bağlı Umurlu Mahallesi’ni ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.


Umurlu Mahallesinde coşkulu bir kalabalığa hitap eden Savaş, projesinde Aydın’ı ekonomik anlamda kalkındıracak olan EFE AŞ’nin yapılanma merkezinin Umurlu’dan başlatılacağını ve Yüksekokul kurulması yönünde girişimde bulunacağının müjdesini verdi.


Ziyaret kapsamında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, Aydın’ı on yıldır yöneten mevcut CHP li Büyükşehir Belediye Başkanı, görevi süresince birçok ilçe belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla kavgalı olduğuna ve randevu talebinde bulunan herkese olumsuz cevap verdiğine dikkat çekti.


Vatandaşlardan Mart ayına ait su faturalarını saklamalarını isteyen Savaş, “Biz göreve geldiğimizde Mart ile Nisan ayının su faturasını karşılaştıracaksınız. Böylece kıyasladığınızda paranızın cebinde kaldığını hepiniz göreceksiniz. Su gelirlerinden belediyenin kasasına her gün 1 milyon lira para giriyor. Bu, yılda 365 milyon lira yapar. CHP’li iş bilmez Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum, bu para nereye gidiyor? Aslında bu paranın nereye gittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu para reklama gidiyor. Son beş yılda reklama harcadığı para 100 milyon lira. Millet bunun hesabını sandıkta size soracaktır. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanının tek düşüncesi ben esnaftan ne kadar para alabilirim düşüncesi. Ne yazık ki mevcut belediye bu zihniyete sahip. Şimdi de seçim önü su abonelerinin sayaçlarını 15 günde bir okuyama başlamışlar. Nedeni ise faturalarının düşük rakamlarda çıkmasını istemesiymiş. İnsanları aldatmaktan bıkmadılar. Bakar mısınız, ne hale düştüler! Sayaç kurnazlığı yapıyorlar. Artık yeter. Aydınımızın güzel insanları, 31 Mart’ta gerekeni yapacaktır.”



"Kendisine değer katan bir vilayet inşa edeceğiz"


Tarihi bir seçime gidildiğinin altını çizen Savaş, “En büyük hedefimiz Aydın’ın Türkiye’de parmakla gösterilen bir il olmasıdır. Zamanı geldi, o sene bu sene arkadaşlar. 31 Mart günü hepimiz tarihi bir gün yaşayacağız. Size söz veriyorum. İki yıl içerisinde Aydın’ı tanıyamayacaksınız. O derece gelişip güzelleşecek. Türkiye’de parmakla gösterilen bir eser ortaya koyacağız. Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. İş bilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanının karnesini hep birlikte eline vereceğiz. 31 Mart Aydın’ın tarihi günlerinden birisi olacak” dedi.



"AYBA çalışanları işine devam edecek"


Seçildiği takdirde Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağın’da (AYBA) çalışanların işine son verileceği iddialarına cevap veren ve bugüne kadar hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadıklarını vurgulayan Savaş, “Bakın bizler bugüne kadar geldiğimiz hiçbir makamda, hiç kimseyi işinden çıkarmadık. AYBA kapsamında çalışan bütün personel çalışmaya devam edecek. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı korktuğu için bütün çalışanların üzerinde bu baskıyı kurmaya başlamış. Bütün çalışanlar rahat ve huzurlu olsun. Gümbür gümbür geliyoruz inşallah, büyükşehir belediyesini bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizle birlikte yöneteceğiz, buna kimse engel olamayacak. Kimsenin en ufak bir endişesi olmasın, aksine işçi kardeşlerimizi mevcut büyükşehirin mobbinglerinden de kurtaracağız. Onlara rahat ve huzurlu bir ortamda çalışma imkanını sunacağız” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:56
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