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Mustafa Savaş: “Askere giden gençlerimize 500 lira yol harçlığı vereceğiz”

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş sosyal belediyecilik hizmetlerinde vites büyüterek vatandaşa hizmet götüren bir büyükşehir belediyesi olacaklarını belirterek, asker ve asker ailelerine yönelik 31 Mart yerel seçimleri öncesinde önemli vaatlerde bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 11:32
Mustafa Savaş: “Askere giden gençlerimize 500 lira yol harçlığı vereceğiz”

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş sosyal belediyecilik hizmetlerinde vites büyüterek vatandaşa hizmet götüren bir büyükşehir belediyesi olacaklarını belirterek, asker ve asker ailelerine yönelik 31 Mart yerel seçimleri öncesinde önemli vaatlerde bulundu.




Sosyal belediyecilik hizmetlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda artarak devam edeceğinin sözünü Aydınlı hemşerilerine veren Mustafa Savaş, " Kutsal vatani görevlerini yapmak için evlerinden ailelerinden ayrılan Mehmetçiklerimize yol harçlığı olarak 500 lira vereceğiz. Açıkladığımız projelerde bu sözümüz açıkça belirtildi. Bunun sözünü, proje tanıtım programında binlerce misafirin önünde ve de canlı yayınlarla televizyon ekranlarının karşısındaki milyonlarca vatandaşımızın huzurunda verdik. Onlarla akitleşerek Mustafa Savaş sözü verdim. Vatandaşlarımıza tutamayacağımız hiç bir vaatte bulunmadık. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Verdiği büyük sözün kaynağını nereden temin edeceği konusuna da açıklık getiren Mustafa Savaş, "Boşuna demedim en büyük projem etkin ve verimli bütçe yönetimi olacak diye. Vatandaşın parasını çarçur etmeden, çerçöpe harcamadan doğru projelerde kullanacağım diye. Bu projem de onlardan birisi olacak diye" konuştu.



“Bilbordlardaki o kendi karikatürünü göstermek için keşke resim sergisi açsaydı”


Mustafa Savaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bilbordlarda karikatürünü vatandaşa göstermek için eski parayla 100 trilyon, yeni parayla da 100 milyon lirayı CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı kendi cebinden ödemiş olsa o reklam paralarını bu kadar kolay harcayamazdı. Ama para vatandaşımın cebinden çıkınca bunu zerre önemsemiyor. Boşuna demiyorum kentine, memleketine değil de kendisine aşık bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var diye. Soruyorum kendisi mi çizmiş o karikatürü? Bu kadar istekliyse kendi çizdiği resmi milyonlarca insana göstermeye keşke, billboard kiralamak yerine gidip resim sergisi açsaydı, orada ücretsiz şekilde bunları sergileyebilirdi. Belki açık artırma ile satış bile yapar elde edilen geliri de memleketime, hemşerilerime harcayarak kullanırdı. Bunu da yapmıyor. İşte biz bu karikatürlere harcanan paraları Mehmetçiğimize yol parası olarak vereceğiz, vatandaşımıza aş ve erzak olarak kullandırtacağız, vatandaşımızın ihtiyacı neyse AYKART ile orada kullanmasına olanak tanıyacağız. Vatandaşım 100 milyon lira harcanarak yapılan bu gereksiz reklamları, bu karikatürleri gördü ve sandıkta gereğini yapmak için gün sayıyor”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. sergi
  2. resim sergisi

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