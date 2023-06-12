Mustafa Sarıgül'ün partisi CHP'ye katılıyor! Tarih netleşti...

CHP listesinden seçime girip Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’ün partisi TDP CHP’ye katılıyor.

TDP 23 Haziran Cuma günü Ankara’da olağanüstü kongre yapacak. Bu kongrede parti kendini feshedecek ve CHP’ye katılma süreci tamamlanacak.

Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta TDP Parti Meclisi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün" demiş ve CHP'ye katılacağını şöyle ima etmişti:

Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarlarını ve kişisel çıkarları gözetemeyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir. Biz bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Böyle mücadeleler sabır ister. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz.