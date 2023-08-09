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Siyaset Mustafa Sarıgül'den sürpriz genel başkanlık çıkışı
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den sürpriz genel başkanlık çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 23:17:00 -
Mustafa Sarıgül'den sürpriz genel başkanlık çıkışı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'deki genel başkanlık tartışmalarıyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'deki genel başkanlık tartışmalarıyla ilgili sürpriz bir çıkış yaptı. İmamoğlu ve Özel'e kapıyı kapatan Sarıgül, "CHP şu anda bir genel başkan aramıyor" diyerek İmamoğlu ve Özel'i hedef aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde kaybetmediğini savunan Sarıgül, "14 Mayıs'ta neredeydiniz?" diyerek İmamoğlu ve Özel'e yüklendi.

Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na tam destek

Şimdilerde Ekrem İmamoğlu yerine CHP'nin İBB Başkanı adayı olarak gösterileceği iddia edilen Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı.

"CHP şu anda bir genel başkan aramıyor"

Parti içinde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyerek muhalefet yapan grupla ilgili sert çıkış yapan Sarıgül, "Yerel Seçimlere az bir süre kala CHP içerisindeki değişikliğin CHP'ye ve ülkemize bir faydası olmayacak. CHP şu anda bir genel başkan aramıyor" dedi.

Sarıgül'den dikkat çeken 'Ecevit' örneği

Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs sabahı çok yalnız bırakıldığını söyleyen Sarıgül, "Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü, devlet adamlığı, hakkaniyet duygusu, vicdanlı ve merhametli oluşu yanında durmamın nedenidir. Ecevit'ten sonra en fazla oy alan Genel Başkan kendisi. Kılıçdaroğlu kaybetmedi; bugün eleştirenler, yanında olmayanlara şunu söylemek isterim: Siz o dönemde Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız, beraberdiniz, çoğunuz adaydı, bakan olacaktınız... Kılıçdaroğlu yüzde 2 oyla almış olsaydı bunların hiçbiri konuşulmazdı. O gece aslan parçaları neredeydiler? Kılıçdaroğlu çok yalnız bırakıldı" ifadesini kullandı.
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Özel'e kapıyı kapattı

Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'in genel başkan adayı olacağı iddialarını da değerlendirdi. Konuşmasında "Özel şu an Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturuyor. Parlamentodaki bütün milletvekillerine başkanlık yapsın diye görevlendirildi. Özel ile ilgili bilgi kirliği oluyor. Özel, Kılıçdaroğlu ile tam bir anlayış ve dayanışma birliği içerisinde. CHP'nin diğer grup başkanvekilleri ile bir çalışma içindeler. Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde başarısı için bir mücadele vereceğine inanıyorum. Az bir süre kaldı" ifadelerine yer verdi.

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